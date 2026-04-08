El Ayuntamiento de Sevilla acoge una muestra de obras seleccionadas del cartel de la XL Exhibición de Enganches

Presentación de la XL Exhibición de Enganches - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla acoge desde este miércoles, 8 de abril, la exposición de las obras seleccionadas del concurso del cartel anunciador de la XL Exhibición de Enganches. La muestra reúne una cuidada selección de propuestas presentadas a esta edición y podrá visitarse hasta el próximo 24 de abril en la Casa Consistorial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, entre las piezas expuestas destaca el cartel ganador de este año, obra de la diseñadora gráfica Silvia Pérez, cuya propuesta ha sido elegida por su "capacidad para reflejar la elegancia, la tradición y la vistosidad de uno de los eventos más emblemáticos de la primavera sevillana".

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha visitado la muestra junto al vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, José Juan Morales. Ambos han valorado la "calidad de los trabajos presentados y la importancia de este certamen como antesala de la Exhibición".

Cabe mencionar que la Exhibición de Enganches este año celebra su 40 aniversario. La muestra podrá ser visitada de lunes a viernes de 10,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 20,00 horas, mientras que los sábados estará disponible de 10,00 a 13,30 horas.