El Ayuntamiento de Sevilla adjudicada un contrato para garantizar el control y la salud de las aves en los parques

Archivo - Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación del contrato para la asistencia técnica de gestión de la fauna existente en los parques y zonas verdes de la ciudad. El presupuesto del contrato es de 124.835,70 euros, con una duración inicial de doce meses, prorrogable hasta dos años más.

El objetivo de este nuevo contrato será garantizar el bienestar, la salud y el control poblacional de las especies animales que habitan en los parques sevillanos, especialmente en aquellos que cuentan con láminas de agua, como los parques de María Luisa, Los Príncipes, Amate, Miraflores, Guadaíra I y II, Infanta Elena, Tamarguillo y Palmas Altas, ha detallado el Consistorio en una nota.

Se trata de "una iniciativa sin precedentes" en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que "hasta ahora no existía una gestión planificada y continuada de la fauna urbana". Las actuaciones relacionadas con aves, peces u otros animales se realizaban de forma puntual y reactiva, sin un programa técnico estable que abordara de manera integral la vigilancia sanitaria, el control de poblaciones o la prevención de zoonosis.

Este proyecto permitirá elaborar inventarios poblacionales, establecer protocolos veterinarios periódicos, definir la capacidad de carga de los espacios, realizar análisis sanitarios y de calidad del agua, así como aplicar programas de alimentación, anillamiento y control reproductivo. También se incluirán actuaciones específicas para el manejo de fauna autóctona, exótica o invasora, como cotorras o palomas, conforme a la normativa vigente.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "por primera vez, el Ayuntamiento de Sevilla va a contar con una gestión técnica, rigurosa y planificada de la fauna que habita en nuestros parques y jardines. Hasta ahora las intervenciones eran puntuales; con este contrato damos un paso decisivo hacia un modelo de gestión responsable y sostenible".

Rincón ha subrayado además que "esta actuación pionera nos permitirá mejorar la convivencia entre la fauna y la ciudadanía, garantizar el bienestar animal y reforzar la seguridad sanitaria en los espacios verdes. Es un proyecto que moderniza la gestión de los parques de Sevilla y los sitúa a la altura de las grandes ciudades europeas".

Este proyecto responde también a las necesidades detectadas durante la crisis aviar registrada el año pasado, cuando la ciudad se enfrentó a un brote de gripe aviar que provocó la muerte de numerosas aves en distintos parques. En aquel momento, el Ayuntamiento carecía de un sistema organizado para la gestión de estos episodios, por lo que fue necesario activar de urgencia distintos contratos y protocolos de actuación para dar cumplimiento a las directrices de la Junta de Andalucía y garantizar la seguridad sanitaria en las zonas afectadas.