El Ayuntamiento de Sevilla amplía hasta el 5 de septiembre el plazo para solicitar mochilas con material escolar gratis

Imagen sacada del video del Ayuntamiento de Sevilla: 'Ampliamos el plazo de solicitud de las mochilas con material escolar gratuitas' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado hasta el 5 de septiembre el plazo para solicitar las mochilas con material escolar que se entregarán a "familias en situación de emergencia social" dentro del programa municipal 'Equípate', dirigido a "garantizar que ningún menor comience el curso sin el material básico necesario".

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Sevilla, la convocatoria inicialmente estaba abierta hasta el 18 de agosto, cuando se preveía la distribución de 5.000 lotes completos de material para el curso 2025-2026. Cada pack, incluye una mochila unisex azul y un conjunto de artículos escolares como cuadernos A4 y A5, folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha señalado que "esta ampliación responde a la alta demanda recibida hasta la fecha, y para llevar esta ayuda a más familias sevillanas. El compromiso del equipo de Gobierno de José Sanz es claro, que ningún niño se quede atrás, sin su material escolar, para la vuelta al cole".

García ha recordado que, hasta el inicio del actual mandato municipal, este programa solo se ofrecía en el Distrito Sur. "Ahora llega a todas las Unidades de Trabajo Social y, por tanto, a todos los distritos de nuestra ciudad. Queremos que ningún niño sevillano comience el curso sin el material que se precisa para su aprendizaje", ha afirmado.

Por lo tanto, según han especificado, podrán optar a la ayuda las familias empadronadas en Sevilla capital con hijos escolarizados en el curso 2025-2026, que hayan recibido ayudas municipales en los últimos doce meses y cuyos ingresos no superen los límites establecidos por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente.

Además, han recalcado que "tendrán prioridad las familias vinculadas a proyectos de intervención social, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, menores incluidos en el Programa de 'Refuerzo de la Alimentación Infantil' y quienes participen en proyectos socioeducativos".

En cuanto al trámite, el Ayuntamiento ha explicado que podrá realizarse de forma telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento, adjuntando el modelo de inscripción y la documentación requerida, o de manera presencial en los registros de distrito con cita previa y en el Registro General (Plaza de San Sebastián, 1) sin cita previa.

Con 'Equípate', desde el Consistorio "se dan pasos para reducir la carga económica de las familias más vulnerables y se garantiza igualdad de oportunidades desde el primer día de clase a todos los menores. Este es el compromiso y en la dirección en la que se sigue trabajando cada día, para que ningún sevillano se quede atrás", ha concluido García.