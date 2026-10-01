El Ayuntamiento de Sevilla avanza en la reforma del CEIP Sor Ángela de la Cruz con más de 540.000 euros de inversión

Exterior del CEIP Sor Ángela de la Cruz, en el barrio de San Julián, como foto de recurso - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en la mejora de los colegios públicos de la ciudad con el proyecto de reforma del CEIP Sor Ángela de la Cruz, en el barrio de San Julián, que supondrá una inversión prevista de 540.840 euros, IVA incluido. En este sentido, el Proyecto Básico y de Ejecución ya se encuentra redactado y actualmente está inmerso en la tramitación administrativa interna previa a la licitación de las obras.

Una vez finalizado este procedimiento, se podrá avanzar hacia su licitación. La actuación permitirá una importante reorganización del colegio para crear nuevos y mejores espacios destinados al alumnado de Educación Especial, así como renovar las dependencias administrativas y de atención a las familias. En total, el proyecto contempla una superficie de actuación de 357,56 metros cuadrados, de los que 321,91 corresponden a superficie construida y 35,65 a urbanización exterior, detalla el Consistorio en una nota de prensa, que añade que el plazo de ejecución previsto una vez comiencen las obras es de ocho meses.

Una de las actuaciones más relevantes será la creación de una nueva Zona de Educación Especial, que se ubicará en el espacio que actualmente ocupa Administración. La nueva distribución contará con una gran aula de más de 40 metros cuadrados, pequeños despachos destinados a la atención individualizada y un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, permitiendo disponer de espacios más amplios y adecuados para atender las necesidades del alumnado.

Por su parte, el área de Administración se trasladará a la zona más próxima a la entrada del colegio, fundamentalmente en la antigua vivienda del portero. Allí se habilitarán un vestíbulo para la recepción y atención de las familias, mostrador, aseos, despacho para el AMPA, zona de reprografía, despachos de Dirección y Jefatura de Estudios y dependencias para el profesorado y el personal administrativo.

La intervención supondrá además una renovación profunda de las instalaciones. El proyecto contempla actuaciones de albañilería y aislamiento, fontanería, nuevos sanitarios, renovación de la instalación eléctrica, pavimentos y revestimientos, carpinterías y ventanas, entre otras mejoras. También se instalará climatización frío/calor en la nueva Zona de Educación Especial y se reforzará y ampliará el sistema de refrigeración adiabática de la nueva Zona de Administración hasta alcanzar once salidas.

COMPATIBILIDAD DE OBRAS CON CLASES

El proyecto establece además una ejecución por fases para tratar de compatibilizar las obras con el funcionamiento del centro. Primero se acometerá la nueva Zona de Educación Especial y, una vez terminada y trasladado el alumnado, se procederá a la ejecución de la nueva Zona de Administración.

La delegada de Educación ha destacado que "se trata de una actuación muy importante con la que damos respuesta a una demanda histórica de este colegio puesto que no hablamos de una reparación puntual, sino de una transformación integral de sus espacios para adaptarlos a las necesidades reales del centro y, muy especialmente, al alumnado de Educación Especial".

Asimismo, la edil ha señalado que "el proyecto ya está redactado, cuenta con una inversión prevista superior a los 540.000 euros y se encuentra actualmente en la tramitación administrativa interna necesaria para poder avanzar hacia la licitación de las obras".

Una necesidad planteada desde hace años La actuación responde, además, a una necesidad que el CEIP Sor Ángela de la Cruz viene planteando desde hace años. "Según ha trasladado la propia dirección del centro, en 2018, durante el anterior gobierno municipal del PSOE, lo único que se hizo llegar al colegio fue un plano de distribución, un dibujo que reflejaba una posible distribución de una parte de las dependencias. No se trataba de un anteproyecto ni de un proyecto técnico y, además, no abarcaba la totalidad de la zona sobre la que contempla actuar el proyecto actual".

Blanca Gastalver ha explicado que "según traslada el propio centro, en 2018 lo que recibieron fue únicamente un plano de distribución, un dibujo de una parte de las dependencias, no un anteproyecto ni un proyecto técnico. Además, aquella distribución no comprendía toda la zona sobre la que ahora vamos a actuar. Hoy contamos con un Proyecto Básico y de Ejecución completo, con una inversión prevista superior a los 540.000 euros y actualmente en tramitación administrativa previa a su licitación".

"Nuestro objetivo es seguir avanzando para que una necesidad que el colegio lleva años planteando pueda convertirse finalmente en una actuación real que mejore el día a día del alumnado, de los profesionales y de las familias del Sor Ángela de la Cruz", ha concluido la concejala de Educación.