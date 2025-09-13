El Ayuntamiento de Sevilla avanza en la reurbanización del entorno de San Joaquín en el barrio de Triana

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en los trabajos de reurbanización en el entorno de San Joaquín, en el barrio de Triana. Así, las actuaciones más reciente son las que se llevan a cabo en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Reyes y la parroquia de San Joaquín, donde se contempla la mejora de los itinerarios peatonales y la plantación de once nuevos árboles, con una inversión de 150.000 euros.

Sobre estas obras, que tienen una duración estimada de tres meses, el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, en una nota de prensa, ha manifestado que "nos comprometimos con los vecinos a mejorar la accesibilidad y los itinerarios peatonales en esta zona del barrio de Triana y estamos cumpliendo".

Estas actuaciones vienen a sumarse a las ya acometidas en Graham Bell y Juan Díaz de Solís, en la misma zona del barrio, y que sumaran un total de 906.000 euros. Con esta nueva intervención se acometerá la pavimentación de 890 m2 de solería en el entorno de la parroquia, 356 m2 en la Plaza Virgen de los Dolores y 318 m2 en el pasillo del Paseo Vincent Van Gogh.

Para los trabajos en Vincent Van Gogh y la Plaza Virgen de los Dolores se utilizarán baldosas hidráulicas de taco hexagonal, mientras que en la zona de la Parroquia de San Joaquín se emplearán adoquines prefabricados y baldosas de granito, provenientes estas últimas, en buena medida, de los almacenes municipales.

La primera fase de las obras de reurbanización en la calle Graham Bell, ya completada, ha contado con una inversión de 151.645 euros. Entre los trabajos realizados, la demolición de pavimentos en mal estado, con la recuperación de vallados para su posterior reutilización. Además, se ha instalado una nueva red de alumbrado público, incluyendo el traslado y conexión de las farolas existentes en nuevas ubicaciones. También se han ampliado los acerados con nuevas superficies pavimentadas, mejorando la conexión con la calle Samuel Morse y añadiendo un nuevo cerramiento.

Del mismo modo, se ha realizado una repavimentación completa con albero de alta calidad, garantizando una mayor accesibilidad y una mejora estética y funcional de los espacios. Esta intervención también ha incluido abarca la ordenación paisajística en la zona. Se han eliminado ejemplares arbóreos envejecidos y no acordes al entorno, plantando nuevos arbustos y setos.

INICIO DE LA SEGUNDA FASE

La segunda fase, que comenzará próximamente, se ejecutará a través de la licitación de una nueva área infantil con un presupuesto aproximado de 80.000 euros. Este espacio contará con un bordillo perimetral que delimitará la zona, una base de hormigón con césped artificial amortiguador y el vallado reutilizado de la primera fase.

Además, se instalarán siete juegos infantiles que cumplirán con todas las normativas de seguridad y se dotará al espacio de bancos para comodidad de los vecinos. A principios de años finalizó también la reurbanización de la calle Juan Díaz de Solís que ha permitido mejorar la accesibilidad en el entorno escolar del colegio Alfares y el instituto Gustavo Adolfo Bécquer.

Del mismo modo, se ordenaron las plazas de aparcamientos para evitar la doble fila que conformaba una situación de caos, creando problemas de visibilidad en los cruces peatonales en esta vía de salida en dirección Huelva y las rondas, y se ha ampliado el acerado en el tramo entre la calle Sebastián Cabot y la manzana que ocupa el citado colegio, que carece de itinerario de ancho suficiente entre la alineación del arbolado y la fachada, zona donde el pavimento se encontraba en un pésimo estado debido al levantamiento de este por parte de las raíces de los árboles.