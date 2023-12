El Ayuntamiento de Sevilla "calibra" que la ampliación del tranvía entre en funcionamiento a partir del verano

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, ha reconocido este martes que el gobierno municipal está "calibrando cuándo" poner en marcha la ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta Luis Montoto para evitar que "se ralentice" el trayecto si se pone en servicio con el número actual de trenes.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, Lugo ha explicado que "nos estamos encontrando con el problema de que, con el número actual de trenes, si se pone ese número en un trayecto mucho más largo, se ralentizará el funcionamiento del tranvía".

En este sentido, el Ayuntamiento ha defendido que su intención es que el servicio ampliado "no sea deficiente desde el principio, sino ágil". Ante esta situación, "vamos a intentar acelerar la llegada de los nuevos trenes", ha asegurado el delegado municipal para el que, no obstante, "es posible que hasta verano o después del verano no podamos tener operativos los nuevos trenes".

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha reabierto al tráfico la avenida San Francisco Javier "únicamente" para la circulación de residentes, Tusam y taxis "en toda su longitud y con un carril por sentido". El Consistorio ha explicado que, "completados los trabajos de pavimentación", se ha procedido a la señalización y puesta en uso de esta vía ya en toda su longitud.

"Para reforzar la visibilidad de tránsito, se ha complementado la señalización horizontal con captafaros a todo lo largo del borde derecho del carril-bus habilitado para la circulación", explicaba el delegado de Movilidad, José Lugo, quien añadía que se trata de "una actuación muy importante en cuanto que mejorará las comunicaciones del entorno del Distrito de Nervión afectado por las obras de ampliación del tranvía desde hace ya dos años".

Por otro lado, el delegado recordaba que la avenida por la que discurre el tranvía, Ramón y Cajal, está "plenamente operativa" desde finales de agosto del presente año y, tras el verano, se abrió a la circulación de vehículos San Francisco Javier en el tramo comprendido entre Ramón y Cajal y Santa Joaquina de Vedruna.