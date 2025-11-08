El Ayuntamiento de Sevilla construye vivienda protegida, zonas verdes y un espacio comunitario en la Dársena de Triana

Archivo - Imagen de archivo del Puente Triana de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, Emvisesa, ha reactivado el desarrollo del ámbito de San Vicente de Paúl, en el barrio de Triana, con el objetivo de "construir vivienda protegida, nuevas zonas verdes y un espacio comunitario al servicio del vecindario".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, se trata de un proyecto "largamente previsto" que ahora da "un paso decisivo" con la actualización de la ordenación urbanística del suelo municipal. En contexto, el ámbito, clasificado como Área de Reforma Interior ARI-DT-05 en el PGOU, "permanecía bloqueado desde hace décadas por la complejidad del proceso expropiatorio y la falta de impulso técnico en etapas anteriores".

Por estos motivos, esta situación ha generado un "vacío urbano" junto a la Dársena, en una de las zonas con "mayor demanda residencial" de la ciudad hispalense. A este respecto, la Administración local ha especificado que la actualización del planeamiento permitirá desarrollar un edificio de vivienda protegida con "una edificabilidad superior a la prevista inicialmente", acompañado de un espacio verde de uso público y un local comunitario destinado a actividades y servicios vecinales.

Asimismo, el diseño contemplará criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética e integración urbana con la barriada de La Dársena, lo que mejorará las conexiones peatonales y consolidará "un entorno más funcional y amable".

Con esta actuación, el Consistorio recupera un suelo municipal "con finalidad social en un enclave estratégico", y refuerza su compromiso "con un modelo de ciudad sostenible y de regeneración del tejido urbano existente".

Por su parte, el delegado de Urbanismo y presidente del Consejo de Administración de Emvisesa, Juan de la Rosa, ha valorado esta actuación con "un fin social", y ha estimado que da respuesta "a la demanda de vivienda".

Según ha señalado el Ayuntamiento, a partir de ahora, Emvisesa iniciará la tramitación del Estudio de Ordenación para su aprobación y posterior desarrollo del proyecto constructivo, con el objetivo de iniciar las obras una vez estén completados los procedimientos administrativos.

De esta forma, Sevilla avanza a la transformación de "un ámbito pendiente desde hace más de 30 años", y lo convierte en "un espacio útil para el barrio y para la ciudad", mientras que ofrece "vivienda asequible, zonas verdes y un equipamiento que refuerza la vida local y el interés general".