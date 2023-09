El Ayuntamiento de Sevilla está convencido de que los hackers no han robado datos "a expensas de concluir el informe"

El análisis se encuentra al 90% y tras la información recabada se ha interpuesto denuncia



SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está convencido de que los hackers que llevaron a cabo un ciberataque este martes a los servicios telemáticos municipales no han robado datos "a expensas de concluir el informe realizado", que se halla en torno a un 90 por ciento, por lo que ha pedido "cautela y precaución".

Así lo ha expresado el delegado de Hacienda y de Transformación Digital, Juan Bueno, en declaraciones a los medios. Alcanzado ese porcentaje, "no tenemos evidencia alguna de que se hayan visto en ningún caso afectados datos personales de los sevillanos. Esta es la mejor noticia que yo creo que podemos tener a ese 90% del informe".

"No hay pérdida, no hay afectación de datos y no ha habido salida, en ningún caso, de los datos personales de los sevillanos, que saben ustedes que es lo que más nos preocupaba", ha añadido Bueno, que ha confirmado que con la información recabada ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia.

El delegado municipal ha aprovechado su comparecencia para agradecer la labor "sin descanso" del grupo de expertos que está trabajando desde el martes --técnicos del Ayuntamiento y personal externo especializado-- para determinar el origen y alcance del ciberataque y establecer la normalidad lo antes posible. En este sentido, todos los servicios fueron suspendidos "como medida de precaución", lo que ha obligado a que muchos trámites se realicen por ventanilla como única vía.

El regidor hispalense, José Luis Sanz, ya adelantaba en la mañana de este martes que, a la espera de ese informe definitivo, "parece que no han robado datos, aunque sí han logrado encriptar algunos" para impedir que los pueda usar los cerca de 5.000 trabajadores del Ayuntamiento, circunstancia que ahora ha confirmado el delegado de Transformación Digital a falta de que concluya el citado informe. Al respecto, los datos bloqueados eran de un servidor antiguo del que había una copia de seguridad en uno nuevo ubicado en las dependencias de la Policía Local de Ranilla, lo que ha evitado consecuencias más negativas.

"No es nuestra prisa recuperar el sistema cuanto antes" puesto que los ciberdelincuentes suelen ejecutar un primer "ataque trampa" para "dos o tres días después, cuando te has confiado, hacer un ataque masivo en el que ya sí roban todos los datos", aseguraba Sanz.

El asunto está siendo tratado e investigado por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) desde este martes, con quien se trabaja de forma conjunta, así como por la Policía Nacional.