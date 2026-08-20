El Ayuntamiento de Sevilla convoca la XXIII edición del Premio de Pintura Alfonso Grosso, con 4.000 euros en premios

La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, Blanca Gastalver, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Ángela Moreno - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado la XXIII edición del 'Premio de Pintura Alfonso Grosso 2026', un certamen que "rinde homenaje al pintor sevillano Alfonso Grosso" y contará con una dotación económica de 4.000 euros, distribuidos en un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 1.000 euros. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plazo de participación quedará abierto desde este viernes.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el tema de la presente edición será 'La Mirada de tu Barrio', con el objetivo de "invitar a los artistas a plasmar su visión personal de alguno de los barrios del Distrito Sur". El jurado del premio podrá además otorgar menciones especiales sin dotación económica, en atención a la calidad de las obras.

Podrán participar artistas mayores de 18 años, que deberán presentar una única obra original e inédita, ejecutada con técnica libre, entre este viernes, 21 de agosto y el próximo 30 de octubre. Tras el fallo, las obras finalistas y premiadas se exhibirán en una exposición pública organizada por el Distrito Sur.

En este sentido, la presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha destacado que la finalidad del galardón es "mostrar poner en valor la identidad y riqueza del distrito".

Además, ha resaltado el legado de Grosso, quien "supo plasmar la identidad popular sevillana" por lo que, ha apostillado, su legado "es el mejor marco para seguir apostando por nuestros artistas y su creatividad".