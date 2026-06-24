El Ayuntamiento de Sevilla corta el tráfico en la calle Alemanes tres semanas por obras de Endesa

Archivo - Varios operarios trabajan en obras de repavimentación de la calle Alemanes, junto a la Catedral, en una foto de archivo - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 29 de junio, y hasta el día 19 de julio, aproximadamente, está previsto el corte total al tráfico de la calle Alemanes, en el tramo Hernando Colón y la avenida de la Constitución, motivado por obras de mejora del suministro eléctrico de Endesa.

En este sentido, la calle Hernando Colón quedará cortada al tráfico rodado, con acceso únicamente a residentes, tal como informa el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, la calle Angel María Camacho quedará cerrada a la circulación desde la calle Boteros, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de de San Francisco y Fernández y González.

La calle Alfalfa quedará cortada al tráfico rodado general desde la calle Candilejo, con acceso únicamente a residentes, aparcamientos privados y carga y descarga, con salida por la Plaza de San Francisco y Fernández y González.

Los itinerarios alternativos para el tráfico general se establecen por Águilas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San José y Santa María la Blanca.

Para residentes, se establece el itinerario de salida el siguiente: Argote de Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza. Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.