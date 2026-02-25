El Ayuntamiento de Sevilla y CSIC reconocen a la juventud científica y estudiantes más brillantes de 2025

Foto de familia con los jóvenes investigadores galadonados por el Ayuntamiento de Sevilla y CSIC, en la escalinata principal del Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de las delegaciones de Educación y Juventud, han reconocido este miércoles a los jóvenes científicos sevillanos y estudiantes en Sevilla más brillantes de este pasado año 2025.

El Salón Colón del Consistorio sevillano ha acogido la XIII edición del Premio Joven a la Cultura Científica, que tiene como objetivo reconocer, impulsar y visibilizar el talento y la excelencia de los jóvenes en el campo de la investigación. Este acto ha sido posible gracias al convenio firmado entre el CSIC y el Ayuntamiento "para reforzar el compromiso del Consistorio con la ciencia y la investigación, estimular la carrera investigadora de los jóvenes sevillanos y dar visibilidad al talento emergente y acercar la ciencia a la ciudadanía", informan en sendas notas de prensa.

Los participantes son estudiantes desde los 16 a los 30 años que cursan Bachillerato, grados, grados universitarios y doctorados. En este sentido, la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver, ha recordado a los premiados que "son la llave del cambio, en vuestras manos está el futuro de nuestra sociedad. Por eso creo firmemente que las administraciones públicas deben ofrecer alicientes a los jóvenes para que desarrollen sus capacidades al máximo, para invertir en futuro".

"Comprendo que la senda de la investigación no es un camino fácil no solo hay que ser alguien talentoso, también tozudo, con la ciencia no es posible darse fácilmente por vencido, además creo que para ser un buen investigador hay que ser generoso, estar dispuesto a sacrificar mucho, mucho tiempo para descubrir en ocasiones pequeñas cosas que pueden llegar a cambiar el mundo", ha añadido la edil.

Para Gastalver, "es una obligación de los poderes públicos fomentar la investigación, estimular la carrera investigadora de los jóvenes sevillanos que tienen algo que aportar a la ciencia y por tanto a la sociedad. Además, si se fijan, casualmente la mayoría de las premiadas son mujeres. En un mes en el que ellas son protagonistas, se pone de manifiesto desde otro ámbito lo importantes que son para la sociedad", ha señalado.

Al respecto, la delegada institucional de CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, ha destacado que la relación entre el Ayuntamiento y el CSIC en Sevilla es "estratégica" porque "compartimos una convicción profunda: la ciencia no es un lujo, es una herramienta de transformación social. Y esa transformación empieza, precisamente, apoyando a quienes hoy se están formando en nuestros institutos de educación secundaria, universidades y centros de investigación".

Paneque ha reconocido que "iniciar una carrera científica exige perseverancia, capacidad crítica y, muchas veces, una gran resiliencia. Por eso, desde el CSIC, seguiremos trabajando para ofrecer entornos de investigación sólidos, colaborativos y abiertos, donde el talento pueda desarrollarse sin tener que marcharse, donde la excelencia no esté reñida con el compromiso social".

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y CSIC

Por todo ello, Gastalver ha dado las gracias a la colaboración del CSIC, "junto con los que conseguimos que el Ayuntamiento refuerce con estos premios su compromiso con la ciencia y con la investigación. Estamos con vosotros para ayudaros y facilitaros el camino para que podáis hacer lo que mejor sabéis: investigar".

"Pero también estaremos para dar visibilidad a vuestro talento, para acercar la ciencia a la ciudadanía porque tenemos claro que en esta sociedad "hiperinformada" lo que no se conoce, no existe. Os animo a que este solo sea el primer paso de una larga y fructífera carrera como investigadores", ha abundado la concejal de Educación.

RELACIÓN DE GALARDONADOS

En esta edición, se han concedido los Premios a la Investigación de Grado y Máster en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Experimentales, reconociendo trabajos de gran calidad científica, impacto social e innovación.

En Grado (Ciencias Sociales y Humanas), el premio (2.000 euros) ha sido para Carlos Pérez Wic (Universidad de Sevilla) por el proyecto 'Hermes', una herramienta educativa basada en Inteligencia Artificial integrada en WhatsApp para apoyar el aprendizaje en contextos vulnerables. El jurado destacó "su utilidad social, su diseño centrado en las familias, su validación experta y su potencial para reducir la brecha educativa".

En Grado (Ciencias Experimentales), el premio se ha compartido (1.000 euros cada uno) entre Joaquín Torres Barrera (Universidad de Sevilla), por su investigación sobre la deposición de nanopartículas de paladio sobre grafeno para la producción limpia de hidrógeno, con aplicaciones en energías sostenibles, y Macarena Heredia Azarova (Universidad Pablo de Olavide), por su estudio sobre la proteína DedD en Pseudomonas putida, aportando avances relevantes en biología bacteriana con implicaciones biomédicas y biotecnológicas.

En Máster (Ciencias Sociales y Humanas), el premio (3.000 euroa) se ha concedido exaequo a Elvira Rodríguez Tenorio (US), por una revisión sistemática sobre la IA en educación desde una perspectiva ética, con propuestas normativas y enfoque inclusivo; María de los Reyes Lanchas Robledo (UPO), por su análisis jurídico sobre la acumulación de acciones y la competencia de los Juzgados de lo Mercantil tras recientes reformas legislativas, destacando su impacto práctico y docente.

En Máster (Ciencias Experimentales), el premio principal (3.000 euroa) fue para Roberto Grosso Bullejos (US), por el desarrollo de matrices superporosas terapéuticas contra Helicobacter pylori orientadas a la prevención del cáncer gástrico, combinando innovación biomédica y sostenibilidad.

Además, ante la igualdad de puntuación, se otorgó un premio compartido (1.500 euros cada una) a Guadalupe Vega Morrone (US), por una metodología innovadora para el estudio de perovskitas en dispositivos optoelectrónicos; Carmen María Granados Carrera (US), por el desarrollo de bioplásticos sostenibles para la regeneración de suelos agrícolas.

En conjunto, los trabajos premiados destacan por su excelencia metodológica, innovación, aplicabilidad práctica y compromiso con los retos sociales, educativos, energéticos, jurídicos y medioambientales actuales.