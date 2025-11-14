Ayuntamiento Sevilla defiende que las inspecciones de veladores "son continuas" y que "todas las actas son tramitadas"

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa, ha defendido este viernes que las inspecciones de veladores "son continuas" y que "todas las actas son tramitadas". Ha cifrado en 1.374 las inspecciones realizadas hasta el mes de octubre de este año, 191 actas policiales y 350 órdenes de retirada de veladores.

En declaraciones en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno Local, el delegado ha asegurado que "por primera vez" se cuenta con una mesa de veladores y que se encuentra la "dotación completa" de inspectores del Área de Urbanismo, con un total de seis.

De la Rosa ha respondido a las cuestiones del concejal del Grupo Municipal Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, que ha asegurado que las actas "sin resolver se acumulan". Asimismo, ha indicado que "algunos hosteleros actúan con impunidad". "Tenemos una ciudad con zonas con ocupación abusiva de la vía pública", ha señalado.

Según Sánchez, el Ayuntamiento ha tramitado "apenas un centenar de denuncias" por exceso de veladores durante 2025, "mientras que se han realizado más de 1.200 inspecciones. El resto de las denuncias, según el propio personal municipal, permanecen almacenadas en cajas de cartón sin tramitar por falta de personal en la Gerencia de Urbanismo".

Por su parte, De la Rosa ha negado que se "almacenen en cajas de cartón" las denuncias sin tramitar. Y ha reiterado su defensa de la nueva ordenanza de veladores. "Por primera vez se ha ordenado los veladores", ha indicado.