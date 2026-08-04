El Ayuntamiento de Sevilla defiende el precio de las VPO en alquiler: "Es un 11% menos de lo que fija el Ministerio"

Archivo - Cuarto Teniente de Alcalde. Área de Gobierno de Urbanismo Juan de la Rosa interviene en la Sesión de Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa ha señalado que el precio de las viviendas de alquiler asequible entregadas por Envisesa el pasado 14 de julio, se encuentra un once por ciento por debajo del precio mínimo marcado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En respuesta a una crítica del PSOE sobre el precio de 650 euros al mes por estas viviendas, el delegado ha señalado que el Ministerio, gobernado por los socialistas, ha autorizado para estas promociones una renta máxima de 8,04 euros por metro cuadrado útil al mes, mientras Emvisesa las ha alquilado a una media de 7,19 euros, casi un 11 por ciento por debajo. "Ocultar este dato y limitarse a difundir la renta más alta de una vivienda, sin explicar su superficie, número de dormitorios ni características, no es fiscalizar: es manipular", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que "quienes únicamente entregaron 83 viviendas protegidas en ocho años pretenden ahora dar lecciones sobre vivienda pública y calidad constructiva", al igual que ha invitado al PSOE a preguntar a los propietarios de dichas viviendas por las deficiencias de ejecución y las reclamaciones existentes.

De la Rosa ha indicado que la empresa constructora ha sido contratada y la obra recibida durante la etapa socialista. "Ellos adjudicaron; nosotros reclamamos", ha afeado, además de comparar la situación de contrataciones socialistas "bajo escrutinio" del Puente del Centenario. "Que expliquen primero cómo se adjudicó, controló y recibió aquella obra", ha sostenido.

Además, ha pedido explicaciones por la retirada por parte del Ministerio, de una aportación de cuatro millones de euros anuales comprometida para construir vivienda pública en Sevilla mediante una simple comunicación por WhatsApp.

DEFICIENCIAS EN LA PROMOCIÓN REVISADAS POR ENVISESA

En Palmas Altas, el también teniente de alcalde, ha indicado que la posventa "ha funcionado con normalidad", asimismo, ha garantizado que las incidencias en las viviendas recientemente entregadas, "se registran, se revisan técnicamente y se trasladan para su reparación, sin que exista ningún problema grave o generalizado que afecte a la habitabilidad". "En toda promoción recién terminada pueden aparecer incidencias puntuales", ha justificado.

Así, el responsable de Urbanismo ha afirmado que es "el colmo de la desvergüenza" que el PSOE critique que los pisos de Envisesa no incorporen muebles de cocina ni aparatos de aire acondicionado, ya que "en la historia de Emvisesa" las viviendas familiares, "nunca se han entregado con cocina instalada ni equipos de aire acondicionado".

El motivo, es que si se dotaran de cocina específicamente concebidas para ello, como los 58 de Sierra Castril, los 92 de Valdezorras y los previstos en R1 Fibes, responderían a una "tipología distinta y a necesidades específicas" de sus usuarios, no como las de Palmas Altas "están recibiendo continuos elogios de sus adjudicatarios, de los técnicos y de las distintas administraciones que han participado en su financiación, ejecución y seguimiento", según ha expuesto.

Igualmente, ha mencionado que "todas las administraciones" han respaldado esta promoción, incluida el Gobierno, y ha atribuido que "su propio Ministerio autorizó una renta superior a la que finalmente cobra la empresa municipal".