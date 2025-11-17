El Ayuntamiento de Sevilla desactiva el Plan Territorial de Emergencias tras el paso de la borrasca Claudia

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes que desactiva el Plan Territorial de Emergencias tras el paso de la borrasca Claudia.

Así lo ha anunciado el Consistorio en una publicación en redes sociales, en el que también ha indicado la reapertura progresiva de los parques. A las 10,04 de la mañana de este lunes, el Ayuntamiento volvía a anunciar el cierre de los mismos.

El paso de la borrasca Claudio provocó la activación del Plan Territorial de Emergencias en fase Emergencia Nivel 1 durante la jornada del viernes 14 de noviembre. Dicha fase se mantuvo activada hasta el domingo 16 a las 9,58 horas.