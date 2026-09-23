El Ayuntamiento de Sevilla destaca inversión de casi 4 millones de euros en más de 3 años en el barrio de Los Remedios

El alcalde de Sevilla junto a vecinos de Los Remedios - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras de la calle Virgen de Fuensanta en los Remedios, donde ha destacado que el Ayuntamiento ha impulsado desde junio de 2023 una inversión de casi 4 millones de euros en obras para "transformar, renovar y mejorar el distrito".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Sanz ha realizado este balance durante una visita a las obras que se están ejecutando en este enclave, una vía peatonal que, según ha señalado, "estaba totalmente degradada y que en pocas semanas contará definitivamente con un saneamiento de Emasesa renovado, una solería de primera calidad y nuevos árboles que llegarán en la cercana temporada de plantaciones".

De esta manera, Sanz ha señalado las actuaciones en el asfaltado y mejora de distintas vías del distrito, entre ellas el entorno de los puentes de las Delicias y San Telmo, la Plaza de Cuba, la avenida de la República Argentina y la calle Virgen de Luján, con una inversión conjunta de 623.000 euros. "También hemos acometido la reurbanización de las calles Virgen de la Cinta, Virgen de Todos los Santos y Alfredo Kraus, destinando 320.000 euros a la mejora de los acerados, pavimentos y condiciones de accesibilidad de estas calles", ha añadido.

Asimismo, el alcalde ha afirmado que se han renovado las redes de abastecimiento y saneamiento y se han mejorado los pavimentos en calles como Virgen del Valle, Virgen de la Fuensanta y Madre Rafols, con una inversión aproximada de 300.000 euros, así como la renovación de las pistas deportivas del CEIP Vara de Rey, con inversiones de 13.000 euros en 2023 y más de 28.000 euros en 2025.

Durante 2026, han abordado las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Juan Sebastián Elcano, entre Fernando IV y Virgen de la Cinta, con una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 400.000 euros y que permite "seguir modernizando las infraestructuras de Los Remedios".

Del mismo modo, Sanz ha destacado además el programa integral de mejora del Parque de los Príncipes y su entorno, que ha contemplado actuaciones en las instalaciones deportivas, la instalación de un cubo fit y una zona de calistenia, la creación de un nuevo parque canino, la mejora del estanque y de las zonas de juegos infantiles, además de otras intervenciones en el entorno de Alfredo Kraus. "El conjunto de estas actuaciones supera los 775.000 euros, aunque algunas forman parte de paquetes de obras ya contabilizados y, por responsabilidad, no las sumamos de nuevo para evitar duplicidades", ha precisado.

Así, el alcalde también ha puesto en valor las obras de renovación ampliación del acerado de la calle Madre Rafols, en el tramo correspondiente al colegio Santa Ana y frente a este centro educativo. "Esta actuación en el entorno del colegio Santa Ana ha permitido crear itinerarios escolares más seguros y cómodos para los pequeños y sus familias", ha afirmado.

La actuación ha contemplado el ensanche de la acera en las zonas de las puertas del colegio y la mejora de la pavimentación de 460 metros cuadrados de acerado, con solería hidráulica de hormigón gris de 40x40, rematada con encintados, solería de adoquín de hormigón gris en la salida del lavadero que allí se ubica y una solería podotáctil para señalizar los itinerarios accesibles.

Igualmente, Sanz ha sostenido que han hecho "más accesible el entorno del colegio de los Padres Blancos", tanto en la calle Virgen de la Cinta, con nuevos árboles de sombra, como en Juan Ramón Jiménez, donde se han ampliado las aceras y hecho "más segura" la entrada y salida del alumnado.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS DE MOVILIDAD

El alcalde ha informado de que están "terminando de construir las obras de la nueva glorieta en la intersección de las calles José Delgado Brackenbury y Maestranza Aérea", una actuación que supondrá una "mejora integral" de la movilidad en el entorno del barrio de Tablada y en los accesos a la zona portuaria.

Esta nueva infraestructura sustituirá a la actual configuración del cruce y permitirá realizar movimientos que hasta ahora estaban limitados, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la conexión tanto de los vecinos de Tablada como de los vehículos que circulan hacia y desde las instalaciones portuarias e industriales de la zona, así como al entorno del gran hipermercado que se sitúa en dicha intersección y que maneja un importante tráfico de entrada y salida.

Del mismo modo, ha añadido que también se han instalado nuevos toldos en el parque de Tablada, que "luce totalmente renovado", a la vez que se está renovando todo el acerado junto al Jardín de las Cigarreras y se ha habilitado el giro a la izquierda desde la calle Virgen de la Cinta hasta Flota de Indias. A estas actuaciones se ha sumado la renovación de las luminarias de todo el distrito, con una inversión de más de 700.000 euros.

El alcalde ha destacado "especialmente" la reurbanización y transformación completa de la calle Juan Sebastián Elcano, una actuación que ha permitido a su vez eliminar el carril bici de la calle Asunción para desviarlo a la propia Sebastián Elcano. "Es una solución que atiende una demanda histórica de los vecinos y que traslada este carril a una calle que ha ganado acerados, aparcamientos ordenados, asfalto, mejora de las zonas verdes, nuevo arbolado y luminarias. Todo ello con una inversión de más de 1,4 millones de euros", ha explicado, de modo que ha abundado que en las últimas campañas se han incorporado 212 nuevos árboles a diferentes calles del barrio.

MEDIANA DE FLOTA DE INDIAS

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado los trabajos de mejora y renovación paisajística de la mediana de la avenida de San Jerónimo, en el tramo comprendido entre la Glorieta Olímpica y la Glorieta de los Ferroviarios.

Esta actuación, que ha contado con una inversión superior a 170.000 euros, ha permitido "transformar completamente" este eje verde mediante la renovación de la jardinería, la mejora de los sistemas de riego y la adecuación de los espacios ajardinados con criterios de sostenibilidad y eficiencia hídrica.

En total, se han incorporado 70 nuevos árboles de la especie Ligustrum (Ligustrum japonicum), junto a 202 ejemplares de Strelitzia (Strelitzia alba) y 101 Chamaerops (Chamaerops humilis), creando una imagen más ordenada, moderna y adaptada al entorno urbano. También se ha llevado a cabo un cambio integral de tierras para mejorar las condiciones del terreno y favorecer el correcto desarrollo de las nuevas plantaciones.

La intervención también ha contemplado la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo automatizado, diseñado para optimizar el consumo de agua y facilitar el mantenimiento de las zonas verdes. Además, se han creado nuevos parterres con picón volcánico, delimitados mediante rollizos de madera, y se han habilitado zonas con pavimento drenante que favorecen la permeabilidad del suelo y mejoran la sostenibilidad del conjunto.