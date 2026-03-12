El Ayuntamiento de Sevilla destaca el papel del Círculo de Empresarios Cartuja como motor económico en su aniversario

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un encuentro con la directiva del Círculo de Empresarios Cartuja - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro institucional con la directiva del Círculo de Empresarios Cartuja (CEC) para conmemorar los 25 años de la fundación de esta asociación. Durante la reunión, Sanz ha puesto en valor la trayectoria de un colectivo que "ha sido determinante para convertir el recinto de la Cartuja, hoy convertido en Sevilla TechPark, en un ecosistema de innovación líder a nivel internacional".

Según ha destacado el Consistorio en una nota, el alcalde ha reconocido "el cuarto de siglo de una visión valiente. En 2001, un grupo de empresarios supo entender que la unión era la única vía para impulsar un parque científico y tecnológico que entonces solo empezaba a caminar. Aquel paso al frente permitió transformar el legado de la Expo'92 en un pulmón de vanguardia que hoy es motivo de orgullo para todos los sevillanos".

Para Sanz, "estas empresas han demostrado una lealtad inquebrantable a Sevilla. Han apostado por nuestra tierra para desarrollar proyectos de investigación y tecnología que compiten globalmente. El resultado es incontestable: Sevilla TechPark supera ya los 5.500 millones de euros de facturación anual, concentrando casi el 17% del empleo en I+D de todos los parques tecnológicos de España".

El Círculo de Empresarios Cartuja (CEC), fundado en 2001, es la asociación que aglutina a las principales entidades de Sevilla TechPark. Representa a un tejido multisectorial que incluye centros de investigación, universidades y empresas privadas que generan un impacto económico equivalente a casi el 10% del PIB de la provincia de Sevilla y el 2,56% del PIB andaluz.