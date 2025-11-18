Ayuntamiento de Sevilla destaca la reforma del nuevo centro de la Asociación Colibrí para las personas con discapacidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita al centro de la Asociación Colibrí. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes el edificio municipal situado en la calle Marqués de Nervión, 75, el conocido como Chalet San Enrique, que el Ayuntamiento ha cedido durante 30 años a la Asociación Colibrí para el desarrollo de sus programas dirigidos a personas con discapacidad intelectual.

Según una nota remitida por el Consistorio, el edificio será reformado por la entidad para ser una nueva sede después de que dejara de ser la Unidad de Trabajo Social (UTS), que quedó sin actividad en 2018 tras el traslado de sus servicios a un nuevo centro.

Por su parte, Sanz ha subrayado esta cesión "demanial directa y gratuita" permite transformar un inmueble en desuso en "un espacio útil para la ciudad, destinado a un fin social y solidario". "Nuestro objetivo es que ningún espacio municipal permanezca cerrado cuando puede servir para impulsar proyectos que mejoran la vida de las personas", ha afirmado el alcalde.

Durante la visita, Sanz ha puesto en valor la labor que realiza la Asociación Colibrí con personas con discapacidad intelectual y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con su actividad. "Esta cesión les permitirá ampliar sus programas de formación, talleres y actividades que fomentan la inclusión, la autonomía y las habilidades sociales de las personas con discapacidad", ha indicado.

Entre las iniciativas que la entidad tiene previsto poner en marcha en este nuevo espacio destacan la formación para oposiciones destinadas a personas con discapacidad intelectual, el programa FIADI -Formación Integral Avanzada-, así como diversos talleres y charlas orientados a promover la integración laboral y social.

"Este edificio será un lugar de oportunidades, de crecimiento y de inclusión. Una muestra de cómo desde el Ayuntamiento apostamos por una Sevilla más solidaria, más justa y más comprometida con quienes más lo necesitan", ha concluido el alcalde.