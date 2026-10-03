El Ayuntamiento de Sevilla destina más de 360.000 euros para renovar calzadas de cuatro parques empresariales

Calle del Motor en el parque empresarial PICA en Sevilla capital. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla va a acometer a partir del próximo domingo 4 de octubre obras de mejora en el pavimento de diversas calles de parques empresariales que actualmente se encuentran en mal estado, con "evidentes deformaciones y roturas en el firme". En concreto, las mejoras se van a concentrar en los parques empresariales Store, El Pino, Nuevo Calonge y Calonge.

Esto ha llevado al Ayuntamiento a programar una serie de obras de refuerzo y repavimentación al objeto de resolver estos desperfectos y eliminar así los riesgos que representan para la seguridad vial en estos puntos, a la par que recuperar las condiciones adecuadas de funcionalidad y accesibilidad, ha informado el Consistorio en una nota.

Sobre estas nuevas actuaciones, el delegado de Parques Empresariales, Álvaro Pimentel, ha destacado que "desde el Gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad, y en los parques empresariales lo estamos cumpliendo: los estamos sacando del abandono de décadas, con una inversión histórica que ya supera los 7,3 millones de euros, para hacerlos más seguros y confortables".

Las obras, que se van a ejecutar en horario nocturno, se iniciarán este próximo domingo 4 de octubre en la calle Gramil, del Polígono Store, donde se va a actuar primero en su conexión con la Carretera de Carmona y posteriormente en su intersección con la Ronda Urbana Norte. Está previsto que ambas intervenciones terminen el jueves 8 de octubre.

Los trabajos se trasladarán a partir del lunes de la siguiente semana al Polígono Industrial El Pino, exactamente a las calles Pino Albar, donde se actuará en la noche del 12 de octubre, y a la Rotonda de la calle Pino Estrobo, que estará en obras la jornada siguiente. Las noches del miércoles 14 y el jueves 15 será el turno de la vía de acceso al Parque Empresarial Nuevo Calonge, en la actualidad muy deteriorada y envejecida. En la misma noche del jueves 15, se renovará también el pavimento de la calle Automoción, en el Polígono Industrial Calonge.

Actuaciones de este tipo para mejorar el pavimento resultan del todo necesarias en estos espacios empresariales, en los que por la propia naturaleza de su actividad industrial, se produce un continuo tráfico de vehículos pesados que empeoran el estado de los pavimentos, a lo que se añade el desgaste natural que sufren como consecuencia de la antigüedad de los firmes, y la acción de los agentes meteorológicos. En este caso, el Ayuntamiento va a invertir 362.650 euros en este grupo de viarios de estos cuatro parques empresariales.

Esta nueva actuación de reasfaltado se suma al plan de reactivación de los espacios productivos de la ciudad de Sevilla puesto en marcha por el gobierno de José Luis Sanz con el objetivo de dotar a los 18 parques empresariales con los que cuenta la capital andaluza de las infraestructuras que necesitan para crecer en competitividad, atraer inversión y generar empleo.

En estos tres años de mandato, se ha alcanzado una "cifra histórica" de inversión en parques empresariales: 7.362.313,57 euros, con actuaciones tan relevantes como las más recientes en las calles Rafael Beca Mateos o Economía, para las que se destinaron casi 800.000 euros; la reurbanización de la avenida Fernández Murube, con casi un millón de euros; o la rehabilitación de los monopostes de los parques, con 270.000 euros, entre otras, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento.