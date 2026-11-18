Archivo - Imágenes del tranvibús de Sevilla llegando a la Plaza del Duque - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha valorado como "un nuevo episodio de deslealtad institucional del Gobierno de Pedro Sánchez con Sevilla" los casi 900.000 euros de las bonificaciones de los billetes que el Ministerio de Transportes comprometió para las bonificaciones del transporte público para el año 2026.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, Pimentel ha tildado de "castigo" esta decisión del Ejecutivo central a la gestión del transporte público de Sevilla, ya que "el propio Ministerio reconoce por escrito que la pérdida de ingresos subvencionable por las bonificaciones aplicadas en Sevilla durante 2026 asciende a casi 9 millones y medio de euros, pero unilateralmente decide transferir solo a poco más de 8 millones de euros". "Un tijeretazo de casi el 10%, o lo que es lo mismo , 900.000 euros que se esfuman de un plumazo", ha explicado.

"Nuevamente, cuando llega el momento de cumplir su palabra, Sánchez va a dejar otra factura sin pagar sobre la mesa del Ayuntamiento de Sevilla", ha abundado.

Asimismo, Pimentel ha señalado que esta situación es "un perjuicio para los sevillanos y una grave imprevisión presupuestaria del Ministerio, porque el Gobierno de Pedro Sánchez aún debe al transporte público en Sevilla otra deuda pendiente de 350.000 euros correspondiente al ejercicio 2025 que aún seguimos esperando cobrar".

Así, el presidente de Tussam ha incidido en que la administración local ha adelantado el importe íntegro de los descuentos del transporte público para "aliviar el bolsillo de las familias frente a la inflación, confiando en que el Gobierno de España cumpliría su compromiso a año vencido".

"Sin embargo, nos encontramos con un Ejecutivo que presume en los titulares, pero que en los despachos recorta recursos para los autobuses de Tussam que cada mañana llevan a miles de sevillanos trabajadores a sus empleos y a nuestros jóvenes a sus facultades", ha afirmado.

En esta línea, ha exigido la rectificación de esta medida para que se cubra la totalidad de estas ayudas y que se abone "hasta el último céntimo de los 350.000 euros adeudados de 2025".

Por último, el delegado ha asegurado que en 2027 "no se subirán las tarifas de Tussam" y que el Ayuntamiento mantendrá su aportación municipal del 30% en la bonificación de los billetes y bonobuses para que los sevillanos "sigan haciendo uso de uno de los mejores transportes públicos de España".