El Ayuntamiento de Sevilla finaliza esta semana la transformación de la Pila del Pato, que recupera el adoquín de Gerena

Obras de transformación de la Pila del Pato en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este lunes la finalización esta semana de los trabajos de transformación de la Pila del Pato. Las actuaciones tienen previsto la recuperación del adoquín de Gerena en parte de la plaza y suma un asfaltado de primera calidad en su entorno

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que de esta forma termina "una actuación muy demandada por los vecinos, que permite dignificar y modernizar el entorno de la Pila del Pato, recuperando materiales tradicionales de la ciudad como el adoquín de Gerena y combinándolos con soluciones de pavimentación de máxima calidad y sostenibilidad".

Asimismo, ha explicado que con esta intervención se completa la mejora integral de la pavimentación de las calles Boteros, Zamudio y Cardenal Cervantes, así como de las plazas de San Leandro y San Ildefonso.

"Se trata de una obra pensada para mejorar la imagen urbana, la seguridad y la accesibilidad de una zona histórica de Sevilla, respetando su identidad y adaptándola a las necesidades actuales. Un espacio que también cuenta desde ahora con el pavimento hexagonal que incorpora la madeja con el NODO, símbolo de la ciudad, que este gobierno municipal está incorporando como seña estética en algunas obra del Casco Antiguo", ha señalado.

En concreto, los trabajos han incluido la reposición de 292 metros lineales de bordillos de granito recuperados que se encontraban hundidos, así como el encintado corre aguas. Además, se han reparado 473 metros cuadrados de acerado, en su mayoría con solería hexagonal de terrazo pulido, incorporando solería podotáctil y damero de chino lavado en el ámbito de la plaza para reforzar la accesibilidad.

Uno de los elementos más destacados de la actuación ha sido la recuperación de un carril de 165 metros cuadrados de adoquines de Gerena, "un material emblemático de nuestra ciudad que vuelve a ponerse en valor en este espacio", según ha subrayado el delegado. A ello se suma la instalación de 33 metros lineales de barandilla en el parterre existente.

La intervención se completará estos días con el fresado y posterior extendido de hormigón en una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados, así como con los trabajos finales de pintura y señalización. Asimismo, se han repuesto o modificado otros elementos necesarios para el correcto funcionamiento del espacio urbano, como barandillas, marmolillos, imbornales y pozos. Las obras han contado con un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión municipal de 130.000 euros.

Del mismo modo, está previsto que se ejecute un corte total de la calle Zamudio, calle Botero, Plaza de San Ildefonso, Plaza de San Leandro y calle Cardenal Cervantes, desde el 16 al 19 de diciembre en horario de 07,00 a 17,00 horas motivado por estas obras de finalización.

La calles Caballerizas y Francisco Carrión Mejías se quedan en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. La calle Alhóndiga cambia de sentido en el tramo desde calle Dormitorio a calle Almirante Apodaca. Además, Se mantendrá el acceso a los vados de las vías afectadas siempre que sea posible en función del avance de las obras.

Por otro lado, se establecen los itinerarios alternativos desde Puerta de Carmona, Muro de los Navarros, Puerta Osario, Escuelas Pías, calle Caballerizas, calle Rodríguez Marín, Águilas, calle Cabeza del Rey Don Pedro, calle Alhóndiga (cambia de sentido) y calle Almirante Apodaca.