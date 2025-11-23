El Ayuntamiento de Sevilla finaliza los trabajos de recuperación del monumento a Daoiz en la Gavidia

Labores de restauración en monumento a Daoiz de la Plaza de la Gavidia. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha llevado a cabo la intervención integral sobre el conjunto escultórico dedicado al héroe militar sevillano Luís Daoiz que preside la plaza de la Gavidia. Este monumento, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio escultórico sevillano, "vuelve a lucir su esplendor" gracias a esta actuación, que ha conseguido "detener el deterioro" que presentaba el conjunto y "asegurar su preservación como símbolo histórico y artístico de la ciudad".

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "esta iniciativa forma parte del plan municipal de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, con el que desde el Gobierno de José Luis Sanz "buscamos proteger los espacios monumentales y conservar la identidad cultural de Sevilla", señala en una nota de prensa.

Asimismo, el edil ha señalado que "esta actuación permitirá devolver al monumento su aspecto original y garantizar su conservación durante las próximas décadas". Al ubicarse en un espacio público, esta escultura estaba afectada por la contaminación urbana, la suciedad ambiental "y, sobre todo, por los depósitos de excrementos de las palomas".

Estos trabajos han conseguido reparar diversos daños acumulados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos. Entre ellos, la suciedad profunda en la escalinata y en los relieves de bronce del pedestal, "con signos de incipiente corrosión, además de erosión en la pátina del cierre ornamental perimetral".

También se han observado roturas en los escalones de mármol, "con pérdida de ángulos", y la ausencia de varios elementos de bronce en la valla protectora, añade la nota de prensa.

La intervención se ha realizado mediante una limpieza química y mecánica de los escalones, junto a una limpieza controlada de los relieves de bronce para eliminar residuos sin dañar su pátina original. Posteriormente, se ha aplicado una resina acrílica en las zonas más erosionadas y se han reintegrado los escalones fragmentados.

Como medida de protección a largo plazo, se ha utilizado un tratamiento hidrofugante para impermeabilizar la piedra, y se han repuesto las piezas de bronce perdidas.