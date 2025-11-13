El Ayuntamiento de Sevilla formaliza la venta de un local municipal a la Hermandad de San Benito para sus actividades

Firma de la cesión de un local por parte del Ayuntamiento de Sevilla a la Hermandad de San Benito. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha formalizado este jueves la venta de un local municipal a la Hermandad de San Benito. El inmueble situado en la calle Campo de los Mártires, en el Barrio de La Calzada, estará destinado a diversas actividades de la corporación.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el acto de firma, se ha celebrado en la sede de Emvisesa ante el notario Antonio Luis Ruiz Reyes y ha contado con la presencia del Presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, el Delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el Director Gerente de Emvisesa, Manuel Morillo García. Por parte de la corporación del Martes Santo han asistido su hermano mayor, José Eduardo González Quirós.

El local cuenta con una superficie construida de 156,49 metros cuadrados y permitirá a la hermandad disponer de "un nuevo espacio para el desarrollo de sus actividades en su entorno". En este sentido, De la Rosa ha señalado que con esta operación, el Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa "continúan impulsando la puesta en valor del patrimonio municipal y la colaboración con entidades sociales y culturales de Sevilla.

Asimismo, ha destacado el papel de la hermandad, con más de 6.200 hermanos en nómina, como "vertebrador del barrio" y que con la cesión "se cumple un anhelo de décadas en la búsqueda de afianzar la propiedad de un local donde poder desarrollar con totales garantías su importante labor social y sus actividades impulsoras de esta zona de la ciudad".