El Ayuntamiento de Sevilla idea un organismo público para captar talentos dirigido por un empresario "de referencia"

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha afirmado este martes, de cara al próximo mandato municipal, que el Ayuntamiento estudiará la creación de un "instituto de nueva economía o innovación", de carácter público, para captar nuevos talentos. Ese departamento estaría dirigido por un empresario "de referencia o prestigio".

Así lo ha manifestado en el transcurso de su intervención en el Foro Joly, en el que ha detallado qué funciones tendría este nuevo organismo. En este sentido, ese departamento contaría con un presupuesto propio destinado a una "red de equipamientos en los que se desarrollan proyectos empresariales vinculados a la nueva economía".

"Se trata de edificios públicos, al menos una decena, que pueden albergar esas iniciativas y que están, algunos de ellos, en fase de rehabilitación". Dentro de esa red, a la que se ha referido el alcalde, estarían las antiguas naves de Renfe en San Jerónimo; el Palacio de Congresos, "como un gran 'hub' audiovisual en colaboración con Spain Film Commission"; Artillería, para inciativas culturales; el centro de innovación del Puerto y el nuevo edificio JRC de La Cartuja: "Hay que mimar esa apuesta de la Unión Europea por Sevilla".

Muñoz también ha señalado que desde el Ayuntamiento "seguirán apretando para que Sevilla sea sede de la Agencia Aerospacial Española. Al respecto, el regidor ha asegurado que "no hay una ciudad con más argumentos para acoger este organismo".

"Al margen de estos edificios, hay otros de naturaleza pública que pertenecen a otras adminitraciones y de titularidad privada, y todos ellos deben ser un hervidero para generar proyectos empresariales relacionados con la nueva economía --innovación, transformación digital o sostenibilidad--", ha añadido el alcalde. Para eso tiene que haber "una segunda pata"; es necesario invertir y contar con un presupuesto propio "para este menester", por lo que ha planteado ese nuevo departamento público.

Dentro de este apartado, también ha destacado la importancia de contar con convocatorias públicas "para captar y retener talento, así como para atraer proyectos de emprendimiento de éxito". El Ayuntamiento, deber ser "ejemplo de modernización tecnológica", ha concluido.

FIRMA DEL CONVENIO DEL METRO

El alcalde de Sevilla también ha abordado al término de su conferencia una serie de cuestiones relacionadas con la ciudad, como el proyecto de la Línea 3 del Metro. En este sentido, ha anunciado que este lunes ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que "ponga por escrito" su financiación. La falta de es convenio es el principal motivo esgrimido por la Junta de Andalucía para no iniciar la licitación del tramo norte de esa línea.

"Si la Junta tiene el compromiso del Ejecutivo central de que pondrá un euro por cada uno que aporte el Gobierno andaluz, ¿qué le impide licitarlo?", se ha preguntado el regidor sevillano. "Cuando se licitó el suburbano de Málaga el convenio no estaba firmado, de modo que ¡liciten ya, señores de la Junta!", ha abundado.

Muñoz ha respondido así cuestionado por el "bloqueo" que está sufriendo el proyecto del metro. "La competencia es de la Junta; lo que tiene que hacer es licitarlo y sacarlo del ruido político", ha insistido. "En estos cuatro meses como alcalde nuestra tarea ha sido que prevalezca el interés general y que este asunto no sea un arma arrojadiza. Cuando he tenido que aplaudir a la Junta o exigir al Ministerio, lo he hecho".

PARTIDARIO DE LA TASA TURÍSTICA

Asimismo, el alcalde de Sevilla ha subrayado, en relación a la posible saturación del sector turístico, que detrás de cada hotel hay un proyecto empresarial y un estudio de mercado. "No seré yo el alcalde que propicie una moratoria hotelera".

Muñoz también se ha mostrado de nuevo partidario de la implantación de una tasa turística. "Las ciudades que la tienen están recaudando cantidades importantes que pueden servir para mitigar alguno de los efectos negativos que tiene el turismo".

"Si en Sevilla se pagara un euro por pernoctación, obtendríamos siete millones al año. ¿Se imaginan qué podríamos hacer con esa cantidad? Esa tasa no la pagarían lo sevillanos. ¿Acaso ustedes dejan de viajar a Roma, Lisboa, o Londres por ello? La tasa no disuade al turismo y tarde o temprano llegará. No la implantamos porque necesitamos una ley regional o nacional", ha concluido.