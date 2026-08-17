El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la construcción de ascensores en 10 comunidades con 2,4 millones en ayudas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, visitando una comunidad donde se instalarán ascensores - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha hecho públicas las nuevas ayudas que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), otorgará a una decena de comunidades de propietarios de la ciudad, que han resultado finalmente beneficiarias de estas subvenciones, cuyo presupuesto total se eleva hasta los 2,4 millones de euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta decena de comunidades vecinales se localizan en distintos puntos de la ciudad, pertenecientes a zonas con necesidad de transformación social o consideradas con graves carencias en materia de accesibilidad, tales como el barrio de los Pajaritos (en Tres Barrios-Amate), el Polígono Norte (Distrito Macarena), Torreblanca de los caños (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), el Poeta Manuel Benítez Carrasco, entre el Tiro de Línea y la Oliva (Distrito Sur), el barrio de Pino Montano y alrededores del Parque Miraflores (Distrito Norte), el barrio de Rochelambert (Cerro-Amate), y el sector norte del distrito Macarena.

Sobre este asunto, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que este equipo de Gobierno "ha impulsado ya cerca de un centenar de nuevos ascensores en barrios como San Pablo, Los Pajaritos o Pino Montano desde 2023". "Estamos haciendo una Sevilla más inclusiva, más habitable y mejorando la calidad de vida de los vecinos vecinos", ha añadido.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la GUMA ha aprobado con carácter definitivo el listado de los edificios que van a recibir estas subvenciones, y cuyas localizaciones son las siguientes: Calle Poeta Manuel Benítez Carrasco, 1, portal 3; Calle Alondra, del 9 al 15; Calle Fernández Ardavín, 1, Bloque 26; Calle Cigüeña, 33; Calle Torregalindo, 1(A); Calle Fundidores, 2 7; Calle Petrarca, 9; Calle Chapistas, 4; Calle Marzo, 16; Avenida Doña Francisquita, 28.

La selección de estas comunidades de vecinos como adjudicatarias de estas ayudas se ha producido tras haberse comprobado el cumplimiento por su parte de todas las condiciones recogidas en las bases de la convocatoria, que establecían como requisitos fundamentales que se tratara de edificios residenciales con vecinos con graves dificultades de movilidad, económicas y de dependencia.

La financiación económica que recibirán oscilará entre los 266.899 y los 135.711 euros, tratándose de la primera convocatoria de esta modalidad de subvenciones que llega a cubrir el 95 por ciento del coste de las obras y el 100 por cien de los honorarios técnicos de redacción de los proyectos y de dirección de las obras.

Así, las comunidades subvencionadas aportarán únicamente el cinco por ciento del coste de la actuación, abarcando las subvenciones la instalación de ascensores, y todas las obras necesarias e imprescindibles, para obtener la accesibilidad universal en el edificio, incluyendo demoliciones de forjados, modificaciones del trazado de los núcleos de escaleras, ejecución de rampas, instalación de plataformas elevadoras y demás.

La Gerencia de Urbanismo actuará además en estos casos como promotora de las obras. Durante el plazo que se mantuvo abierto para solicitar estas ayudas, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente recibió un total de 223 solicitudes.