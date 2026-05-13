El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la II Copa Orgullo Hispalense para fomentar la inclusión LGTBI en el deporte

Participantes en el toneo de fútbol 7 'Copa Orgullo Hispalense' para fomentar la inclusión LGTBI en el deporte. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la II Copa Orgullo Hispalense como actividad previa al Mes de la Diversidad y el Pride de Sevilla. Se trata de un encuentro deportivo, social y cultural que utiliza el fútbol como herramienta para promover la diversidad, la inclusión y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito deportivo.

La programación comenzará este viernes, 15 de mayo, a las 11,00 horas, en el Hogar Virgen de los Reyes, con la celebración de una Jornada contra la LGTBIfobia en el deporte, concebida como un espacio de reflexión y diálogo sobre la diversidad en el deporte. Posteriormente, el sábado 16 de mayo, a partir de las 9,00 horas, el Centro Deportivo Vega de Triana acogerá el II Torneo Orgullo Hispalense, en formato fútbol 7, con la participación de equipos comprometidos con la igualdad y la diversidad, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que "el deporte debe ser siempre un espacio seguro, libre de discriminación y abierto a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género". Con esta II Copa Orgullo Hispalense, Sevilla "vuelve a demostrar que la igualdad también se juega en los campos, en los vestuarios y en las gradas, y que frente a cualquier forma de LGTBIfobia hay que responder con visibilidad, convivencia y compromiso institucional".

La II Copa Orgullo Hispalense se plantea como un torneo de fútbol LGTBIQ+ en Sevilla que combina deporte, reflexión, ocio y encuentro social, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente abierto, diverso y comprometido con los derechos del colectivo. Entre sus objetivos figuran fomentar la inclusión y la igualdad en el ámbito deportivo, promover espacios seguros y diversos, visibilizar referentes LGTBIQ+ en el fútbol y en los medios de comunicación, generar un encuentro entre equipos y sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad sexual y de género en el deporte.

"La práctica deportiva tiene una enorme capacidad para educar en valores y para derribar prejuicios, por eso es fundamental impulsar iniciativas que ayuden a que ninguna persona tenga que ocultarse o sentirse excluida para poder jugar, competir o disfrutar del deporte", ha añadido el edil al respecto.

En palabras del concejal de Igualdad, "Sevilla quiere ser una ciudad que acompaña, protege y celebra su diversidad, también desde el deporte". El torneo contará con la participación de 12 equipos y se desarrollará durante la jornada del sábado con una fase de grupos que determinará los equipos que disputarán la Superliga y la Copa del Torneo.

La programación se completará con actividades de convivencia, entrega de premios y espacios de socialización entre los equipos participantes. "La igualdad real se construye también en los espacios cotidianos, y el deporte es uno de ellos.

"Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando proyectos que convierten Sevilla en una ciudad más inclusiva, más respetuosa y más orgullosa de todas las personas que la forman", ha concluido el edil.