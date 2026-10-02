El Ayuntamiento de Sevilla impulsa el liderazgo aerospacial con Semana del Espacio del 4 al 10 de octubre

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes la presentación de la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre bajo el lema "Revolución de los Lanzadores", que abergará, a través de la iniciativa "Sevilla, capital espacial española" y del Foro del Espacio, esta gran cita tecnológica con una programación de más de 40 actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el objetivo de esta apuesta del gobierno municipal es doble, como ha explicado el delegado de Economía, Álvaro Pimentel: "Acercar la ciencia y los últimos avances tecnológicos a los sevillanos y consolidar la posición de Sevilla como el epicentro aeroespacial del sur de Europa, ya que volvemos a ser la gran ciudad española que más actividades organiza, gracias a las entidades que conforman el Foro del Espacio, con esta celebración".

En este contexto, la presentación ha contado con la participación de la directora ejecutiva de la World Space Week Association, Alma Okpalefe, quien ha destacado mediante un mensaje oficial el modelo organizativo de Sevilla como un "verdadero referente internacional". "A diferencia de otros municipios donde esta cita se limita a actos aislados, la capital andaluza ha logrado consolidar un ecosistema local propio que genera alianzas permanentes, desarrolla el talento y promueve la cooperación internacional, aprovechando el impacto de albergar la sede de la Agencia Espacial Española", ha indicado.

Por su parte, Pimentel ha subrayado que no se conforman con "acoger una celebración sin más", sino que impulsan como coordinadores el Foro del Espacio y, en paralelo, construyen "un ecosistema industrial sólido que fomenta el emprendimiento, genera empleo y consolida nuestro liderazgo aeroespacial".

En este sentido, la agenda de actividades incluirá la presentación de la tercera edición de 'New Space & Solutions' y el 'Info Day de ESA BIC Andalucía', la incubadora de la Agencia Espacial Europea radicada en Sevilla.

Además, centros tecnológicos como Catec y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación abrirán sus puertas para mostrar su capacidad industrial, a la vez que el evento tendrá un "impacto directo" en las familias sevillanas.

En contexto, instituciones como la Fundación Cajasol, la Casa de la Ciencia, CaixaForum, la Universidad de Sevilla y el IBiS organizarán talleres interactivos, planetarios y conferencias para "despertar nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes".