Ayuntamiento de Sevilla impulsa un programa sobre salud emocional y prevención de autolesiones en 40 centros educativos

Programa de sensibilización impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Copao), ha puesto en marcha por primera vez el Programa de Sensibilización y Alfabetización en Prevención de Autolesiones y Promoción de la Salud Emocional en la Comunidad Educativa, bajo el lema 'Prevenir, detectar, acompañar'.

La iniciativa se desarrollará desde la próxima semana y hasta el mes de diciembre en 40 centros educativos de la ciudad, públicos, concertados y privados, con un total de 160 sesiones formativas. Estarán dirigidas al alumnado de catorce a 18 años --desde cuarto de ESO o equivalente--, a las familias, al profesorado y al personal no docente, según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

El programa responde a la "creciente necesidad de reforzar la prevención y el bienestar emocional entre la población joven". Ante esta realidad, el objetivo es "dotar a adolescentes y adultos de referencia de conocimientos y herramientas para identificar las señales de alerta, favorecer la prevención y promover una respuesta adecuada y la búsqueda de ayuda". Así, "se contribuye al bienestar y la salud emocional de los jóvenes desde el ámbito educativo".

Esta iniciativa, propuesta inicialmente en el marco del acuerdo presupuestario con Vox, contaba con una dotación de 30.000 euros. El Gobierno municipal de José Luis Sanz ha decidido "reforzar y ampliar el programa, incorporando 21.500 euros adicionales hasta alcanzar los 51.500 euros de inversión total", con el objetivo de "llegar a más centros educativos y ofrecer herramientas de prevención tanto a los adolescentes como a sus familias y al personal docente".

En concreto, los contenidos abordan la sensibilización y alfabetización sobre salud emocional y prevención de autolesiones, la identificación de señales de alerta, los factores de protección y la importancia de pedir ayuda y acudir a personas adultas y profesionales de referencia.

Las sesiones se desarrollarán entre el 1 de noviembre y diciembre de 2026 y serán impartidas por diez profesionales colegiados de la Psicología, con formación específica en la materia y seleccionados previamente por el Copao.

Cada centro participante contará con cuatro sesiones diferenciadas, dos para dos grupos-clase del alumnado en la franja de edad establecida, una para el profesorado y el personal del centro, con especial atención a los tutores de los grupos participantes, y otra para las familias y, en su caso, el AMPA.

De este modo, el programa implica conjuntamente al alumnado y a las personas adultas de su entorno educativo y familiar.

Las sesiones del alumnado se realizarán preferentemente en horario lectivo, mientras que las dirigidas a profesorado y familias "podrán celebrarse por la tarde para facilitar la participación".