El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la restauración integral del Cenador de Carlos V con una dotación de 1,6 millones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la visita a las obras de restauración del Cenador de Carlos V. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y presidente del Patronato del Real Alcázar, José Luis Sanz, ha visitado este miércoles 1 el estado de las obras de restauración del Cenador de Carlos V, una intervención que permitirá recuperar "uno de los espacios más singulares y menos conocidos del conjunto monumental" y que cuenta con una inversión de 1.647.099,48 euros.

Durante la visita, el alcalde ha estado acompañado por el delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno; la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui; la dirección facultativa de la obra, encabezada por María Dolores Robador; así como representantes de la empresa adjudicataria y del equipo técnico responsable de la restauración, según ha concretado el Consistorio en una nota.

La actuación coincide con una fecha significativa para el monumento, puesto que en 2026 se conmemora el 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Real Alcázar de Sevilla. Precisamente para conmemorar aquel acontecimiento histórico se proyectó el Cenador de Carlos V, "un edificio excepcional que combina arquitectura renacentista, tradición mudéjar y jardín histórico, convirtiéndose en una de las construcciones más singulares del patrimonio sevillano".

Durante su intervención, Sanz ha señalado que "no podíamos dejar pasar esta efeméride sin poner en marcha una actuación que llevaba demasiado tiempo esperando. Nuestro compromiso con el patrimonio no consiste únicamente en conservar aquello que está en buen estado; consiste, sobre todo, en actuar cuando es necesario, aunque las intervenciones sean complejas, largas y técnicamente muy exigentes".

En este sentido, el alcalde ha añadido que "restaurar patrimonio muchas veces significa intervenir donde casi nadie lo ve, reforzar estructuras, estudiar cada pieza y tomar decisiones muy complejas para garantizar que estos monumentos puedan seguir en pie dentro de cien o doscientos años".

De igual manera, el primer edil ha destacado que "con la restauración del Cenador de Carlos V no solo recuperamos una de las joyas más singulares y delicadas del Real Alcázar, sino que demostramos que este Gobierno ha convertido la conservación del patrimonio en una prioridad absoluta", mientras que ha precisado que "estamos actuando con planificación, con rigor técnico y con una inversión continuada para garantizar que este conjunto monumental llegue en las mejores condiciones a las próximas generaciones".

Al hilo, Sanz ha abundado en que "el Real Alcázar vive uno de los mayores esfuerzos de restauración y conservación de las últimas décadas. Durante los tres últimos años se han invertido más de siete millones y se han culminado actuaciones tan importantes como la restauración integral del Estanque de Mercurio, devolviéndole todo su esplendor gracias a una inversión de 443.000 euros, mientras avanzamos en la recuperación de su conjunto escultórico original".

"También hemos finalizado la restauración de la fachada del Apeadero, la Casa del Inglés, las líneas de vida para mejorar la seguridad del monumento y los trabajos de conservación de la Biblioteca y el Salón del Maestre, además de la restauración de las históricas Sargas del Salón Gótico", ha añadido.

Por otro lado, Sanz, ha detallado que "al mismo tiempo seguimos desarrollando proyectos de enorme complejidad, como la restauración integral del Patio de las Doncellas, donde ya hemos recuperado los alfarjes y continuaremos con las yeserías y la azulejería en las próximas fases".

"A ello se suman la restauración de la Capilla de los Mareantes, la reforma de la cafetería, el futuro Centro de Interpretación en las casas 7 y 8 y la incorporación de nuevos inmuebles en el Patio de Banderas para ampliar y mejorar los espacios del Real Alcázar", ha apostillado.

"Cada una de estas actuaciones responde a una misma filosofía, conservar nuestro patrimonio con el máximo respeto, hacerlo más accesible y garantizar que el Real Alcázar siga siendo un referente internacional por su historia, por su riqueza artística y por el excelente estado de conservación de todos sus espacios", ha manifestado.

En contexto, las obras comenzaron el 26 de marzo de 2026 con el cerramiento del recinto y la protección del arbolado y de todos los elementos ornamentales del entorno "para minimizar el impacto sobre el jardín histórico". Desde entonces se han desarrollado los trabajos de inspección y desmontaje de las cubiertas, una fase que ha permitido conocer el estado del edificio y detectar patologías estructurales que permanecían ocultas.

En concreto, el Cenador está formado por un cuerpo principal de planta cuadrada que aprovecha los muros de una antigua 'qubba' almohade y alberga una cúpula renacentista de madera, protegida exteriormente por una cubierta a cuatro aguas. Esta armadura, ejecutada por mandato de Carlos I, constituye una "obra maestra" de la carpintería histórica española y conserva buena parte de su calidad técnica original.

No obstante, el desmontaje de la cubierta ha permitido comprobar que el deterioro "era mucho mayor del previsto inicialmente". Lo que en un principio iba a limitarse a la restauración de uno de los faldones de cubierta ha obligado a "ampliar la intervención a la totalidad de las cubiertas para garantizar la estabilidad estructural del edificio".

Los daños más importantes se han localizado en la galería perimetral, donde las inspecciones han revelado graves patologías estructurales provocadas por años de filtraciones de agua y una ventilación insuficiente de la madera. Esta combinación ha ocasionado procesos de pudrición, pérdida de material y un deterioro de vigas, durmientes, pares y otros elementos esenciales de la estructura.

En algunos puntos, la degradación de la madera era prácticamente completa, reduciendo su capacidad resistente. Se trata de problemas que permanecían ocultos y que únicamente podían descubrirse mediante el desmontaje minucioso de las cubiertas y el análisis individualizado de cada pieza.

Paralelamente, continúan las catas sobre la arquería para determinar su estado de conservación, así como la restauración de las yeserías, restos de pintura mural, revestimientos cerámicos, pavimentos y columnas de mármol.

Toda la intervención se está ejecutando siguiendo criterios internacionales de restauración patrimonial, priorizando la conservación de los elementos originales frente a su sustitución y utilizando materiales tradicionales plenamente compatibles con los existentes, como madera, cal, mármol y cerámica.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "ese es el modelo de gestión del patrimonio que estamos impulsando desde este Gobierno municipal. Aquí no se trata de sustituir por sustituir, sino de conservar todo aquello que pueda conservarse con el máximo rigor técnico". Asimismo, ha explicado que "conservar nuestro patrimonio no es un gasto; es una obligación con nuestra historia, con quienes hoy disfrutan de este monumento, con quienes lo heredarán en el futuro y, en definitiva, con la ciudad de Sevilla".

La previsión inicial contemplaba la finalización de las obras en mayo de 2027. No obstante, el descubrimiento de nuevas patologías estructurales obliga a ampliar el plazo en torno a dos meses, aunque la duración definitiva depende de la finalización del desmontaje y del análisis integral de sus zonas ocultas.

Sobre ello, ha indicado que "en la restauración de edificios históricos la realidad aparece cuando se abre el monumento. Descubrir más problemas no significa que el proyecto vaya mal, sino que se está actuando con el rigor que exige un edificio de estas características".

En suma, el alcalde ha asegurado que "lo importante no es terminar antes; lo importante es hacer una restauración rigurosa, responsable y definitiva, porque cualquier decisión que adoptemos hoy tendrá consecuencias durante las próximas generaciones".