El Ayuntamiento de Sevilla inicia la fase final de la renovación del Parque de la Rosaleda

La delegada de Parques y Jardines de Sevilla, Evelia Rincón, supervisa las obras de renovación del Parque de la Rosaleda - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha retomado este miércoles los trabajos de renovación del Parque de la Rosaleda, en el distrito San Pablo-Santa Justa, que se encuentran ya en su fase final tras verse condicionados por las intensas lluvias y por la aparición de una antigua lámina de hormigón bajo el parque que dificulta el drenaje del terreno.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las obras comenzaron en noviembre con previsión inicial de apertura en diciembre, pero la acumulación de agua provocada por las lluvias continuadas y la falta de drenaje natural derivada de esa losa de cimentación han obligado a realizar achiques constantes, lo que ha impedido avanzar con normalidad en la colocación de los nuevos pavimentos de seguridad.

El Ayuntamiento ha confirmado que, superado el episodio meteorológico más adverso, los equipos municipales "han podido reactivar plenamente los trabajos".

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "las lluvias han sido persistentes y el terreno, al encontrarse con una antigua lámina de hormigón bajo rasante, no drenaba adecuadamente, lo que nos ha obligado a extremar las precauciones y a trabajar con total seguridad antes de continuar con la instalación de los nuevos suelos". Rincón ha lamentado el retraso y ha pedido disculpas a los vecinos, añadiendo que "el resultado final va a merecer la pena".

La actuación principal es la creación de una gran área infantil temática de más de 700 metros cuadrados, diseñada como un espacio singular inspirado en el universo espacial y adaptado a diferentes edades y capacidades.

El nuevo parque contará con una gran torre "Cohete" con tobogán tubular, un conjunto "Base Espacial" con túneles y paneles interactivos, un "Transbordador" con rocódromo y superficies deslizantes, así como una estructura de trepa tipo cúpula "Sirius". Además, se instalarán columpios con cesta nido y asiento inclusivo, juegos de muelle y módulos accesibles como el elemento "Metrópolis", pensado también para menores con discapacidad motriz, sensorial o intelectual.

El Ayuntamiento ha señalado que todos los elementos estarán fabricados con materiales de alta resistencia y larga durabilidad, garantizando robustez y seguridad frente al uso intensivo.

La actuación, respecto a la nueva área infantil del Parque de la Rosaleda cuenta con una inversión total de 258.000 euros, que incluye el nuevo parque infantil inclusivo (184.000 euros), la renovación del pavimento de seguridad (45.000 euros) y la instalación de toldos de sombra (29.000 euros).

El proyecto incluye la sustitución del pavimento de seguridad del área infantil, dentro del programa municipal de reposición de suelos que alcanza a 29 parques infantiles de la ciudad y cuenta con una inversión global superior a 537.000 euros.

Este plan tiene como objetivo mejorar la amortiguación de las superficies, aumentar la seguridad frente a caídas y garantizar una mayor durabilidad de las instalaciones. "Estamos aprovechando esta intervención para renovar completamente los suelos y adaptarlos a los estándares más exigentes en materia de seguridad infantil", ha explicado Rincón.

ESPACIO PARA MÁS SOMBRA

El Parque de la Rosaleda contará también con nuevas velas de sombra, dentro del proyecto municipal que contempla la instalación de toldos en 14 áreas infantiles repartidas por todos los distritos, con una inversión total de 411.400 euros.

Las velas están fabricadas en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta, y se sostienen mediante estructuras de acero galvanizado de alta resistencia, cumpliendo los estándares europeos de calidad y seguridad. El objetivo es facilitar el uso del parque durante todo el año, también en los meses de más calor.

La renovación se completa con la plantación de 46 nuevos árboles durante la campaña 2024-2025, reforzando la masa verde y la diversidad del parque. Se han incorporado 9 ejemplares de Celtis australis, 22 de Hibiscus tiliaceus y 15 de Lagerstroemia indica, especies adaptadas al clima de Sevilla y seleccionadas por su capacidad para generar sombra y mejorar el confort ambiental.

Rincón ha subrayado que "no solo estamos creando una gran zona de juegos, sino un espacio más verde, más habitable y mejor preparado frente a las altas temperaturas, pensando en el bienestar de las familias del distrito".

Además, el Ayuntamiento, a través de la delegación de Parques y Jardines, acometerá la instalación de un depósito de agua enterrado de 30.000 litros, junto a un nuevo grupo de bombeo y un sistema avanzado de automatización y telegestión del riego. Esta actuación, con un presupuesto superior a los 56.000 euros permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento, regulación y control del riego del parque, incrementando la eficiencia hídrica y optimizando el consumo de agua.

El sistema incorporará sensores de presión y caudal, pluviómetro, módulos de control remoto y monitorización en tiempo real, lo que facilitará la detección de incidencias y una gestión más sostenible de las zonas verdes, dentro del contrato de gestión integral de la jardinería municipal.