Ayuntamiento de Sevilla inicia las obras de mejora integral en los Jardines del Valle para garantizar su accesibilidad

Obras de mejora integral en los Jardines del Valle de Sevilla

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación Arbolado, Parques y Jardines, ha iniciado este domingo las obras de mejora del pavimento en los Jardines del Valle. Se trata de una actuación que permitirá renovar completamente el suelo de albero del parque y mejorar la accesibilidad en todos sus recorridos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 168.084,02 euros y tiene prevista su finalización en la segunda quincena de diciembre.

Según una nota remitida por el Consistorio, los trabajos consisten en la restauración integral del pavimento de albero, la excavación y retirada del suelo antiguo contaminado y la aportación de un nuevo material más adecuado para el uso diario.

Una de las principales intervenciones será la eliminación de la capa de albero antigua, especialmente en los caminos interiores, con el objetivo de dejar todo el entorno a la misma cota y crear una superficie homogénea y continua.

El Ayuntamiento ha indicado que el espacio mejorará de forma notable su accesibilidad, ya que los caminos interiores quedarán nivelados para facilitar el tránsito de personas mayores, familias con carritos y usuarios con movilidad reducida. En el resto del parque, en las actuaciones se eliminarán desniveles, agujeros e irregularidades que se habían ido generando con el paso de los años.

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que se trata de ofrecer "un espacio renovado, en mejores condiciones y para garantizar que los vecinos puedan disfrutar con seguridad y comodidad". "Esta intervención era necesaria y nos va a permitir devolver a los Jardines del Valle el estado que merecen", ha indicado.

En paralelo a esta actuación, el Ayuntamiento ha ejecutado en los últimos meses diversas mejoras en los Jardines del Valle. Se han instalado 15 nuevas papeleras y se han pintado y anclado las ya existentes, además de incorporar nuevos bancos y retirar los elementos deteriorados, que también han sido renovados y repintados cuando ha sido necesario. Durante la última campaña de plantaciones se han incorporado una docena de nuevos árboles, reforzando la sombra y el arbolado del entorno.