Ayuntamiento de Sevilla inicia la segunda fase de obras en calle Adriano para ampliar aceras y mejorar la accesibilidad

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha avanzado en la segunda fase de las obras de mejora en la calle Adriano. La intervención --iniciada el pasado 28 de julio-- abarca el tramo comprendido entre el Paseo de Cristóbal Colón y la calle Pastor y Landero, cuenta con un presupuesto de 150.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de dos meses.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado en un comunicado, que la calle Adriano "continúa su transformación para contar con un itinerario más cómodo y accesible, haciendo de esta vía del Casco Antiguo un espacio más amable".

De este modo, el delegado ha señalado que "el objetivo principal" es eliminar barreras arquitectónicas y adaptar el entorno a la normativa de accesibilidad universal, "pensando muy especialmente en las personas con movilidad reducida y en los numerosos vecinos y visitantes que transitan a diario esta calle. Para ello, estamos ensanchado las aceras aproximadamente 60 centímetros".

En esta línea, los pavimentos deteriorados están siendo sustituidos por una solería de terrazo hexagonal vibrado que incorpora el distintivo 'NO8DO' y se combina con encintados de granito para conservar la estética tradicional del centro histórico. Además, se están recuperando y reutilizando los bordillos originales de granito.

El proyecto incluye la redefinición de los alcorques existentes y la renovación del arbolado. Los ejemplares de plátano que presentaban "serios problemas de estabilidad", y podían suponer un riesgo para la ciudadanía, se están sustituyendo por Sophora japonica 'Pyramidalis', la misma especie implantada en la fase uno del proyecto, ejecutada en agosto de 2023.

Finalmente el edil ha destacado que "cada euro invertido en estas obras se traduce en aceras más amplias, pavimentos seguros y una ciudad más amable. Seguimos trabajando para que el centro histórico sea un espacio a la altura de su historia".