El Ayuntamiento de Sevilla instala 44 nuevos edificios modulares en 18 centros deportivos tras inversión de 2,2 millones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a un nuevo edificio modular intalado en el Centro Deportivo Amate. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha instalado 44 nuevos edificios modulares sostenibles en 18 centros deportivos de la ciudad con una inversión de 2,2 millones de euros y una superficie total aprovechada de 1.250 metros cuadrados.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los nuevos edificios se instalarán en 18 centros deportivos municipales de gestión directa del IMD que cuentan con suelo disponible y estarán destinados a vestuarios, box-gimnasio, oficinas, almacenes, oficinas-ludoteca, aseos y garitas de seguridad y control de accesos.

Asimismo, las nuevas instalaciones contarán con un "alto estándar de calidad" y se entregarán íntegramente rotuladas con la imagen corporativa del Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde ha indicado que, una vez finalizada su instalación, "el Ayuntamiento continuará ampliando esta actuación con la colocación de nuevos edificios modulares en aquellas concesiones administrativas que también lo precisen".

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "una de las áreas más afectadas por la falta de inversiones y de mantenimiento era precisamente la deportiva", a lo que ha añadido que cada año, más de 270.000 sevillanos practican deporte a través del IMD, un organismo que en 2026 ha cumplido 40 años y que, durante estas cuatro décadas, "se ha convertido en el principal motor del deporte en Sevilla".

DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESPACIOS

De los 44 edificios modulares, once serán nuevos vestuarios, compuestos por seis módulos ensamblados, con 14,8 metros de longitud, seis metros de anchura y una superficie total de 88,80 metros cuadrados.

Se ubicarán en los centros deportivos de Torreblanca, San Jerónimo Puente, Amate, Santa Justa, Vega de Triana, Hytasa, Ifni, Begoña, Pino Montano, Santa Clara y Alcosa, así como tres edificios de oficina-ludoteca, en Tiro de Línea, Bellavista y Bermejales 1, y cinco box-gimnasio en Amate, Vega de Triana, Ifni, Bellavista y Pino Montano, con unas dimensiones de 6 metros por 4,8 metros.

La actuación contemplará además la instalación de 18 almacenes, distribuidos entre los centros de Amate, Tiro de Línea, Vega de Triana, Bellavista, Torreblanca, Pino Montano, Ifni, Alcosa, Telecabina e Hytasa, además de seis garitas de seguridad y control de accesos en Vega de Triana, Tiro de Línea, Polígono Sur, Hytasa --donde se instalarán dos-- y Rochelambert y un aseo en Remo Guadalquivir.