El Ayuntamiento de Sevilla instala un campo de fútbol de césped artificial en el centro deportivo Hytasa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el nuevo campo de fútbol de césped artificial del centro deportivo Hytasa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha instala un campo de césped Artificial de última generación para la práctica de Fútbol-11 y Fútbol-7 en el Centro Deportivo Hytasa, de una superficie total 6.890 metros cuadrados, testado y homologado por FIFA, según el Programa Calidad Fifa.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este césped está integrado por base elástica, moqueta de alta calidad 100% PE y una combinación de dos Fibras/Puntada y relleno orgánico procedente de mazorca de maíz (biodegradable), que sustituye el relleno de caucho, que estará en unos pocos años fuera de normativa UE.

Del mismo modo, se han pintado las líneas de marcaje de líneas de Futbol-11, Futbol-7 y líneas de banquillos, en color determinado por el DF y ancho según la reglamentación de la RFEF. También se han instalado porterías nuevas y reparación de banquillos. El coste total de esta instalación asciende a casi 260.000 euros.

Unas mejoras que se encuentran en el marco de una renovación de centro deportivos en Sevilla, en la que el Consistorio ha invertido 12 millones de euros para la mejora en múltiples instalaciones deportivas que se encontraban en estado de abandono.

En concreto, el Centro Deportivo Hytasa ha experimentado la renovación de cubiertas, instalación de césped, sustitución de calderas, nueva iluminación y nueva pavimentación. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "la instalación de este campo de césped es una acción más dentro del amplio marco de mejoras en los centros deportivos de nuestra ciudad tras años de inexplicable abandono. Todos los distritos de Sevilla ya están viendo mejoras, novedades y puestas a punto de sus instalaciones. Estamos comprometidos para poner a disposición de los sevillanos unos centros deportivos de primer nivel".

La delegación de Deporte, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha instalado ocho campos de césped artificial de grandes dimensiones con una inversión total de casi 2,3 millones de euros.