El Ayuntamiento de Sevilla instala un sistema de suspensión dinámica en un eucalipto de los Jardines de las Delicias

Imagen de la instalación de un sistema de suspensión dinámica en un eucalipto de los Jardines de las Delicias. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha instalado un sistema de suspensión dinámica en un eucalipto de gran porte situado en los Jardines de las Delicias, una actuación preventiva impulsada por el Gobierno Municipal que preside José Luis Sanz para reforzar la seguridad y conservar el patrimonio arbóreo de uno de los jardines históricos de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el ejemplar, de la especie Eucalyptus camaldulensis, supera los 25 metros de altura y se encuentra próximo a la Glorieta de Haití, una zona con una elevada frecuencia de paso. Tras una primera evaluación realizada desde tierra, los técnicos determinaron la necesidad de llevar a cabo una revisión aérea de todo el árbol para analizar con mayor precisión el estado de sus principales estructuras.

Asimismo, la Administración local ha detallado que para realizar estos trabajos se ha contado con un equipo especializado formado por una plataforma de trabajo en altura y un European Tree Worker (ETW), una certificación europea que acredita a profesionales especializados en la gestión y el mantenimiento del arbolado. Estos trabajadores cuentan con formación específica para intervenir sobre los árboles mediante técnicas de trepa y acceder a las distintas partes de la copa, lo que permite realizar inspecciones detalladas y actuar únicamente sobre aquellos elementos que requieren intervención.

Durante la revisión aérea se han analizado especialmente las horquillas o uniones de las ramas principales, las posibles palancas estructurales, las quemaduras producidas por la exposición al sol y las compartimentaciones que está generando el propio árbol. También se ha tenido en cuenta la incidencia del estrés hídrico sobre esta especie, especialmente durante los periodos de altas temperaturas y escasez de agua.

Como resultado de esta evaluación, se ha instalado un sistema de suspensión dinámica en uno de los ejes principales del árbol, cuya proyección se sitúa sobre una zona peatonal. Este sistema tiene una función exclusivamente preventiva y está diseñado para acompañar los movimientos naturales del árbol, sin impedir su comportamiento biomecánico.

La suspensión permite que el ejemplar continúe moviéndose de forma natural ante la acción del viento y otras cargas, manteniendo su capacidad para generar madera de reacción y reforzar progresivamente su estructura. En caso de que se produjera una rotura o fractura de alguno de los ejes afectados, el sistema contribuiría a evitar que las ramas alcanzasen directamente el suelo, reduciendo de esta forma el riesgo para las personas que transitan por el entorno.

La actuación se ha completado con la retirada de las ramas secas detectadas durante la revisión, eliminando elementos que podían suponer un riesgo para los peatones y mejorando al mismo tiempo las condiciones de conservación del ejemplar. en este sentido, la delegada de Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "la prevención es la mejor herramienta para garantizar la seguridad sin renunciar a conservar los grandes ejemplares que forman parte del patrimonio arbóreo de Sevilla". En este sentido, ha explicado que "antes de adoptar cualquier medida sobre un árbol singular realizamos una evaluación técnica para conocer cómo está estructurado y determinar qué actuación necesita realmente".

Rincón ha señalado además que "en este caso hemos optado por una solución que refuerza uno de los ejes principales del eucalipto, pero permite que el árbol continúe desarrollando sus movimientos naturales". Asimismo, ha subrayado que "nuestro objetivo es compatibilizar la conservación de estos ejemplares de gran valor con la seguridad de las personas que disfrutan de nuestros parques y jardines históricos".

La instalación del sistema de suspensión dinámica forma parte de las actuaciones de conservación y gestión del arbolado singular que desarrolla el Ayuntamiento de Sevilla y se integra en el Plan de Gestión de Riesgo de la ciudad de Sevilla. Este tipo de intervenciones permite adaptar las medidas de seguridad a las características concretas de cada ejemplar, evitando actuaciones innecesarias y priorizando aquellas que resultan estrictamente necesarias.

Los Jardines de las Delicias constituyen uno de los espacios históricos más importantes de la infraestructura verde de Sevilla. La conservación de sus grandes ejemplares arbóreos requiere un seguimiento especializado, especialmente en aquellos árboles que, por sus dimensiones, ubicación o características estructurales, pueden requerir medidas preventivas específicas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en una gestión del arbolado basada en la prevención, la evaluación técnica y la conservación, compatibilizando la seguridad de los ciudadanos con la protección de los grandes ejemplares que forman parte del patrimonio natural e histórico de la ciudad.