El Ayuntamiento de Sevilla intensifica con 27.500 litros semanales el riego del arbolado en el distrito Norte

En conjunto, el Ayuntamiento destina 27.500 litros de agua cada semana al cuidado del arbolado del distrito Norte. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo en el distrito Norte el programa de refuerzo del riego del arbolado para favorecer el arraigo de los árboles plantados durante las dos últimas campañas municipales y atender también a aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico como consecuencia de las elevadas temperaturas. En conjunto, el Ayuntamiento destina 27.500 litros de agua cada semana al cuidado del arbolado del distrito Norte.

El dispositivo prioriza el cuidado de los 952 árboles incorporados al distrito durante las dos últimas campañas de plantación, sin dejar de atender aquellos ejemplares que, tras las revisiones técnicas, requieren un aporte adicional de agua para mantener un adecuado estado vegetativo durante el verano, ha explicado el Consistorio en una nota de prensa.

Para desarrollar estos trabajos, el Servicio de Parques y Jardines dispone de un camión cisterna que distribuye 4.000 litros de agua diarios, de lunes a viernes. A este operativo se suma un segundo vehículo cisterna, de menor capacidad, destinado a acceder a calles y espacios donde un camión de mayores dimensiones no puede operar con facilidad.

Este segundo equipo aporta 7.500 litros de agua semanales. De este modo, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "adaptar los medios de trabajo a las características de cada barrio nos permite cuidar mejor el arbolado y llegar allí donde más se necesita. Combinar distintos tipos de vehículos hace posible prestar un servicio más eficaz y responder con mayor agilidad a las necesidades del patrimonio verde".

Los riegos comienzan desde el mismo momento en que se planta cada árbol. La última campaña municipal de plantaciones se inició a mediados de noviembre de 2025 y finalizó en marzo de 2026. Durante ese periodo se realizaron riegos periódicos hasta la llegada de las lluvias y, posteriormente, con el incremento de las temperaturas, se puso en marcha la campaña específica de refuerzo de riego, que permanece activa hasta el mes de octubre.

Además de favorecer el establecimiento de las nuevas plantaciones, el programa permite intervenir sobre aquellos árboles que presentan indicios de estrés hídrico, ajustando el aporte de agua a las necesidades detectadas por los técnicos municipales para reforzar su recuperación y mejorar su comportamiento frente al calor.

"El mantenimiento del arbolado exige un seguimiento permanente y actuaciones adaptadas a cada situación. Este trabajo diario nos ayuda a consolidar una infraestructura verde más resistente, capaz de ofrecer cada vez más beneficios ambientales a los vecinos de Sevilla", ha añadido la delegada.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Sevilla continúa reforzando la conservación de la infraestructura verde del distrito Norte mediante una gestión eficiente del agua, planificada y adaptada a las necesidades de cada espacio, contribuyendo a construir una ciudad más verde, saludable y preparada frente a las altas temperaturas.