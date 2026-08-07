El Ayuntamiento de Sevilla invierte 2,2 millones para obras de renovación en calles de ocho distritos durante el verano

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, acometerá más de una veintena de obras para la mejora de viarios y espacios públicos por 2,2 millones de euros. En concreto, se trata de 28 actuaciones en ocho distritos de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las obras, consistentes en su mayoría en la repavimentación de calzadas y o acerados, y en coordinación con los distritos, se llevarán a cabo en Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca, Norte y Macarena, y afectan por tanto a calles o espacios localizados en esas zonas.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones para el día a día de los sevillanos: "Reasfaltar calzadas que llevaban años abandonadas y renovar acerados no es solo una cuestión estética, es una cuestión de seguridad". "Apostamos por materiales de calidad que garanticen que estas mejoras perduren en el tiempo", ha añadido.

Asimismo, el que más actuaciones de este paquete concentra es el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en el que se van a realizar obras en ocho calles por valor de 600.531 euros. De este modo, se procederá a repavimentar las calzadas de los viarios Fernanda Calado Rosales, Flor de Retama, Flor de Papel, Taiwan, Flor de Albahaca y la segunda fase del reasfaltado de la Avenida República de China, así como se van a construir sendos acerados en las calles Éufrates --en el bulevar-- y Flor de Albahaca --junto al vallado del Club de fútbol Andalucía Este--.

Otro distrito que concentrará varias intervenciones es el Macarena, donde se van a realizar seis operaciones de reasfaltado, en las calles Santa María del Rocío, Santa María Magdalena y Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y, Amalia Torrijos, con un coste global que asciende a 257.000 euros.

DISTRITO NERVIÓN

Por tu parte, en el Distrito Nervión se va a repavimentar dos calles, exactamente Luis Montoto y Marqués de Pickman, que se unirá a la futura culminación de la renovación de la Ronda del Tamarguillo con el asfaltado de la calle Clemente Hidalgo con una inversión de 282.00 euros.

En el caso de esta última, la intervención es múltiple, ya que en primer lugar se va a subsanar un hundimiento bastante pronunciado existente entre las calles Padre Pedro Ayala y Don Juan de Castilla, pero además se va a reparar el carril bici del lado derecho de la calle, buena parte del cual se encuentra deteriorado y, se va a reasfaltar al completo toda la calzada.

Respecto a la calle Luis Montoto, la intervención se centrará en el tramo de calzada entre las Avenidas de la Buhaira y de Kansas City, que es el que se encuentra en peor estado.

Por su parte, serán dos los espacios que experimentarán mejoras a nivel de pavimentos en el distrito San Pablo-Santa Justa, acometiéndose obras en el núcleo residencial Santa Justa, donde se reasfaltará el viario interior y se repondrá la parte del aparcamiento de hormigón que está deteriorada. La intervención en este punto incluirá el reasfaltado de la calle San Juan Bosco en su totalidad.

El segundo espacio de este distrito sobre el que se va a actuar es la Plaza del niño de Vallecas, donde se renovará todo su pavimento, incluyendo el del acerado exterior y el que limita con los parterres. Las dos intervenciones cuentan con un presupuesto prácticamente similar, que se eleva en conjunto hasta los 282.000 euros.

UNA ACTUACIÓN EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS RESTANTES

Los demás distritos contabilizarán una actuación en cada caso, siendo en Los Remedios la repavimentación de la calle Virgen de la Fuensanta, entre las calles Juan Sebastián Elcano y Monte Carmelo, con un coste de 63.370 euros --obra ya en ejecución--. Mientras, en el distrito Triana, se llevarán a cabo tareas de reasfaltado en la barriada Santo Ángel de la Guarda para solucionar los desperfectos detectados en su pavimento, con una inversión de 48.680 euros.

En este mismo distrito, se reasfaltará López de Gomara, Ronda de Triana, en el tramo comprendido entre San Vicente de Paul y Avenida Expo 92; además del readoquinado de San Martín de Porres. De otra parte, al distrito Casco Antiguo pertenece la calle Sol, que pasará ahora a convertirse en plataforma única en el callejón ubicado entre los números nueve y 19 de dicha vía; unas obras que se han presupuestado en 29.080 euros. Por otro lado, se procederá al reasfaltado del carril del Paseo de las Delicias afectado por los coches de caballos.

En otro extremo de la ciudad, en el distrito Bellavista-la Palmera, se solucionarán los problemas de accesibilidad de la calle Cronos, donde se va a adaptar la rampa existente a la normativa aplicable, se va a instalar una barandilla de 23,8 metros de longitud y, se va acondicionar el talud colindante, trabajos en los que se invertirán 45.134 euros.

Y en el distrito Norte, se repavimentará a lo largo de las calzada de las calles Alejandro Sawa y Medina y Galnares, la primera en el barrio de las Naciones, invirtiendo en ello 82.000 euros, mientras que para la segunda se destinarán 380.000 euros.