El Ayuntamiento de Sevilla invierte cerca de 900.000 euros en mejoras en las instalaciones del CD Alcosa

Reunión del Ayuntamiento de Sevilla con responsables del CD Alcosa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla se ha reunido con los clubes usuarios del Centro Deportivo Alcosa para definir con ellos y concretar las próximas inversiones a realizar en la instalación, que se sumarán a la puesta en marcha de la nueva deshumectadora de la piscina cubierta, en funcionamiento desde el pasado mes de octubre, y que en su totalidad rondarán los 900.000 euros.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, la instalación de la nueva deshumectadora supuso una inversión de 441.727,27 euros y en la actuación se acometió también la sustitución de los sistemas de impulsión y retorno del agua del vaso de la piscina, incluyendo el mantenimiento del nuevo sistema durante un año.

Entre los aspectos tratados en la reunión con los clubes se confirmó la instalación de un espacio de sombra para la zona de edificios modulares en los que están ubicados ahora mismo los clubes, para dotarlos de un mayor confort, y que el IMD acometería esta mejora con recursos propios lo antes posible, estando previsto su inicio para las próximas semanas.

Además, se confirmó por parte del IMD la instalación de cuatro nuevos edificios modulares sostenibles, uno destinado a vestuarios, y tres a almacén. La instalación de estos cuatro nuevos edificios modulares sumará un total de 43,20 metros cuadrados de superficie útil en la instalación y supondrá una inversión de 141.993,50 euros.

Junto a estas actuaciones, los técnicos del IMD han iniciado ya el estudio de las distintas opciones que hay para sustituir el césped artificial del campo de fútbol B, que supondría una inversión inicial de unos 32.600 euros para el desmontaje del pavimento actual, a la que seguiría otra de 267.400 euros que conlleva la instalación de un nuevo césped artificial de última generación.

En total, las inversiones previstas en el Centro Deportivo Alcosa serán 883.720,77 euros que supondrán una mejora en la misma ya que la última actuación significativa en ella fue la instalación de un nuevo césped artificial en uno de los campos y la reubicación del desmontado en el otro por un importe de 194.000 euros, en el año 2019.