El Ayuntamiento de Sevilla lanza una campaña de prevención de adicción a las tecnologías para un uso responsable

Presentación de la nueva Campaña Municipal de Prevención de Adicciones Tecnológicas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la nueva Campaña Municipal de Prevención de Adicciones Tecnológicas (Trico), protagonizada por una obra del artista David Noalia que representa a Medusa, bajo el lema 'Que no te atrape. Usa tus alas'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la campaña ofrecerá recursos de información, sensibilización y acompañamiento sobre las adicciones comportamentales sin sustancia como son el uso problemático de las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, internet y el juego online.

Para ello, la campaña se difundirá a través de banderolas, cartelería, mupis físicos y digitales, enaras, vinilos en autobuses y taxis, el Canal Bussi, lonas y difusión digital, además de una serie de acciones de Street Marketing en distintos espacios de la ciudad.

En este sentido, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que uno de los objetivos de esta campaña es "ofrecer estrategias que permitan gestionar mejor el tiempo dedicado a las tecnologías y diferenciar entre un uso normal, un uso abusivo y una posible adicción". "Vamos a seguir trabajando para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de todas las oportunidades que ofrece el mundo digital, pero también tengan las herramientas necesarias para hacerlo de una manera segura, saludable y responsable", ha añadido.

LAS ADICCIONES A LAS TECNOLOGÍAS ENTRE LOS JÓVENES

El lanzamiento de esta campaña responde al diagnóstico sobre el comportamiento digital infantil y juvenil recogido en los estudios nacionales 'Estudes', 'Edades' y el Informe 'Infancia Digital'.

Al hilo, el 41% de los niños dispone de teléfono móvil propio a los 10 años, un porcentaje que se eleva al 76% a los 12 años y alcanza el 92,8% en la ESO, situándose la edad media de acceso al dispositivo en los 10,8 años.

Igualmente, el 92,5% de los adolescentes está registrado en al menos una red social, y el 75,8% participa de forma activa en tres o más plataformas de manera simultánea.

Por su parte, la encuesta 'Estudes' ha situado en un 20,5% la prevalencia de posible uso problemático de internet entre estudiantes de 14 a 18 años, un porcentaje que se eleva al 25,9% entre las chicas; en la franja de 15 a 24 años, mientras que 'Edades' ha detectado un 11,7% de uso problemático.

Los datos han reflejado además patrones de vulnerabilidad diferenciados por género: "las chicas muestran mayor uso compulsivo de redes sociales y niveles superiores de ansiedad o control digital, mientras que los chicos concentran los mayores índices de adicción al juego de azar online (17,1% frente al 4,3% en chicas) y trastornos por uso de videojuegos con riesgo económico".

Por otro lado, uno de cada diez menores ha declarado haber sufrido ciberacoso, y uno de cada tres adolescentes con pareja ha afirmado haber vivido situaciones de control o chantaje digital a través del móvil.

SEVILLA REFUERZA SU COMPROMISO CONTRA LAS ADICCIONES

En el último año, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la convocatoria de subvenciones 'Sevilla Libre de Adicciones 2026', dotada con 215.000 euros para proyectos de prevención y reducción de daños en adicciones desarrollados en la ciudad.

La convocatoria, dirigida a entidades sin ánimo de lucro con sede en Sevilla, financia proyectos de prevención y de reducción de daños en personas que sufren adicciones.

A esta línea de subvenciones se ha sumado el contrato de los Centros de Día municipales -Macarena, Juan XXIII y Sur-, en funcionamiento desde el 1 de marzo, que ha incorporado 19 profesionales de psicología, trabajo social, educación social, orientación laboral, animación sociocultural y apoyo administrativo, con una inversión de 1.166.000 euros.

Al respecto, el delegado ha indicado que la campaña pretende "entrar antes para evitar que un problema incipiente se convierta en una adicción", a la vez que ha asegurado que han "triplicado" la dotación respecto al Gobierno anterior para combatir las adicciones en Sevilla, así como el refuerzo de la plantilla de profesionales --pasando de 15 a 19-- y la ampliación del horario de los Centros de Día a las tardes.

"Este horario ampliado nos permite intensificar el trabajo con los jóvenes, abordando problemas emergentes como el abuso de nuevas tecnologías, redes sociales, chemsex, juego online y otras conductas de riesgo", ha aclarado.

Estos recursos ofrecen atención presencial de lunes a viernes por la mañana y de lunes a jueves por la tarde, de 16,30 a 19,00 horas, con intervención temprana a través del Programa de Atención Precoz (PAP), en coordinación con centros educativos, salud y recursos comunitarios.

A lo largo de su trayectoria, los Centros de Día municipales de Sevilla han atendido a más de 10.000 personas, junto con sus familias y entornos, y hoy representan más del 75% de la población asistida en este tipo de dispositivos en Andalucía.