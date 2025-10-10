El Ayuntamiento de Sevilla licita obras de reasfaltado en un tramo de casi 500 metros de la Ronda del Tamarguillo

El alcalde de Sevilla y el gerente de Urbanismo, con ocasión de las obras de reasfaltado en la Ronda del Tamarguillo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha licitado unas nuevas obras de reasfaltado en la Ronda del Tamarguillo. Se trata del tramo de casi 500 metros comprendido entre las avenidas Francisco Buendía y Marqués de Pickman, que se suma al ya recuperado entre las avenidas de la Paz e Hytasa y a la puesta a punto del paso a nivel que comenzó el 1 de octubre.

En este sentido, con un presupuesto de 371.000 euros, se ha licitado este tramo, que se une a la primera fase ya realizada con una inversión de 349.000 euros y a la renovación completa del paso inferior que comenzó el pasado 1 de octubre, que tendrán una duración aproximada de tres meses y que cuentan con una inversión de 720.000 euros, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Todo ello suma una inversión de alrededor de 1,4 millones de euros invertidos en esta arteria fundamental de la ciudad. El alcalde de Sevilla ha destacado al respecto que "seguimos poniendo fin a una vía fundamental llena de baches y socavones desde hace décadas, y cumplimos con una demanda histórica de la ciudad tras el compromiso adquirido. Además, disminuirá la incidencia acústica y los vecinos dejarán de soportar problemas de ruido que había en esta vía por las condiciones en las que se encontraba la calzada".

Sanz ha recordado que "mejorar el asfalto de toda la ciudad fue uno de los compromisos que adquirí en campaña. Como motero que soy, conozco los problemas de seguridad vial y es una absoluta prioridad minimizarlos". Por todo ello, "se trata de una nueva intervención que supondrá la mejora notable en el mantenimiento de estas infraestructuras de las ciudad para resolver las consecuencias del abandono de estos pasos inferiores durante años".

PASO INFERIOR DEL TAMARGUILLO

En el paso inferior, situado entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA, se llevará a cabo la renovación del pavimento, el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón. Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización necesarios para mejorar la seguridad y estética del paso inferior a la vez que aumentará la iluminación hasta ahora existente y se sustituirán por leds para mayor visibilidad en el mismo.

En esta línea, el regidor señala que "estas obras permitirán resolver los problemas de deterioro que actualmente presenta el pavimento a la vez que mejoraran el aspecto de este paso inferior que se dotará de una mayor iluminación".

La mejora del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se suma a los trabajos ya ejecutados en otros pasos inferiores de la ciudad como el de la Avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona.

CORTES DE TRÁFICO

Los cortes de trafico con motivo de los trabajos que se acometerán en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se realizarán entre las 22,00 y las 6,00 horas. Se producirán en sentido Norte, donde se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en Ronda del Tamarguillo, hacia calle Cruz del Sur cruzando a nivel la avenida de Andalucía y continuando por Jose María Javierre hasta la rotonda confluencia de Ada con Montes Sierra.

En sentido Sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la Rotonda confluencia Ada con Montes Sierra, hacia Jose María Javierre cruzando a nivel la avenida de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.