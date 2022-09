El Ayuntamiento de Sevilla licita los pliegos para la contratación del diseño de ampliación del tranvía a Santa Justa

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de una asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del tranvía desde Nervión --concretamente desde el centro comercial en Luis de Morales-- hasta la estación de Santa Justa, así como para el diseño del intercambiador intermodal que se ubicará en la estación de ferrocarril. Tendrá que estar en un plazo de seis meses.

Dicha licitación, publicada este lunes en la plataforma de contratación y consultada por Europa Press, tiene un presupuesto estimado de 612.124 euros (IVA incluido) y supondrá la continuación del tramo que está en construcción en estos momentos desde San Bernardo al centro comercial de Nervión, con una longitud de 1,4 kilómetros y tres paradas ubicadas en San Francisco Javier, Eduardo Dato y el complejo comercial. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, a iniciativa del área de Movilidad, aprobó esta aportación presupuestaria el pasado 26 de mayo.

El proyecto que se redacte, que tiene como base el Plan Especial de ampliación del Metrocentro y el acuerdo para la reordenación del entorno de Santa Justa, diseñará una plataforma tranviaria de dos sentidos con una longitud de 600 metros y un "plan de reurbanización e integración urbana con criterios de sostenibilidad" que dé continuidad al corredor verde que se está desarrollando en la primera fase de las obras de ampliación del tranvía, explicó el Consistorio en el momento de la presentación del proyecto.

Del mismo modo, está programado el diseño del intercambiador de transporte que se ubicará frente a la estación y que conectará el tranvía, el servicio de ferrocarriles y los nuevos medios de transporte de gran capacidad que conectarán con Sevilla Este y Casco Antiguo (tranvibús). En el proyecto se definirán las paradas, así como las medidas necesarias de reordenación en Kansas City.

La previsión es que se puedan duplicar las cifras actuales de uso del tranvía con un recorrido que, en total, dispone de cuatro paradas, una velocidad comercial de 21 kilómetros hora y un tiempo estimado del recorrido entre San Bernardo y la estación de 5,3 minutos. La velocidad comercial media será de 21,5 kilómetros hora, lo que permitiría un tiempo de tres minutos 40 segundos entre San Bernardo y Nervión y cinco minutos 36 segundos en todo el trazado hasta Santa Justa.

Uno de los aspectos "a ser estudiados" es la "integración urbanística". "Este paisaje será tratado como una continuación visual de la parada, el pasajero se debe sentir envuelto en el sistema y atraído por las agradables vistas diferentes hasta llegar a la zona de parada o a la boca de acceso en caso de la estación", recoge el pliego. En el caso de los vecinos y "no usuarios" que "han de convivir permanentemente con el Metro ligero, no solo no deben sentir pérdida de calidad en la percepción del entorno, sino que deben percibirla mejorada", se apostilla.

En cuanto al intercambiador en superficie se proyectará de manera "similar" al que ya existe en San Bernanrdo, "integrando" la propia parada del tranvía y las dársenas de autobuses necesarias según la demanda esperada, encaje urbano y Plan Especial de Reordenación de Santa Jusa. Para la parada del tranvía, "se estudiará la viabilidad de incluir una tercera vía y tercer andén para la parada terminal de la futura línea de Metro ligero de Santa Justa a Sevilla Este y Alcosa".