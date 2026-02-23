Ayuntamiento de Sevilla licita la segunda fase de la rehabilitación de San Laureano, que será un centro multifuncional

Archivo - Interior de San Laureano, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha licitado este lunes la segunda y definitiva fase de las obras de rehabilitación de la antigua Iglesia de San Laureano, que se convertirá en un centro multifuncional y de información municipal.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, la iglesia del siglo XVIII será "recuperada de manera integral tras 23 años" con un presupuesto que supera los 2,6 millones de euros.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "la recuperación de edificios históricos que durante décadas han permanecido abandonados, sigue siendo una prioridad para el Gobierno de José Luis Sanz; apostamos por su rehabilitación para convertirlos en contenedores culturales, espacios multifuncionales o equipamientos abiertos a los sevillanos y a visitantes."

En esta línea, De la Rosa ha enmarcado la actuación en San Laureano, con otras intervenciones impulsadas de otros enclaves como la Iglesia de San Hermenegildo, el Monasterio de San Jerónimo, la Real Fábrica de Artillería, Casa Cernuda o el Palacio del Pumarejo.

La segunda fase de la rehabilitación llega tras una anterior intervención acometida entre los años 2019 y 2020 para construir una nueva cubierta del edificio.

Esta actuación tiene como objetivo "preparar el interior de la nave de la antigua iglesia para el uso versátil que se le pretende dar". Por ello, el proyecto la necesaria dotación de equipamiento y de infraestructura básica expositiva, además de la conservación y recuperación de las pinturas murales descubiertas en el presbiterio de la antigua iglesia durante las anteriores obras de renovación de la cubierta.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de un edificio de nueva planta para usos auxiliares en el espacio libre exterior por el que se accede al edificio, conocido como Jardinico Alto, y la integración del lienzo de la muralla histórica existente en la calle Goles.

En esta línea, también está previsto reurbanizar los espacios exteriores colindantes, incluyendo las acometidas y la dotación de suministros necesarios.

Entre las intervenciones ya ejecutadas por el Ayuntamiento en el ámbito cercano a San Laureano destacan el readoquinado de la calle Alfonso XIII, que ha permitido renovar la imagen urbana y mejorar la accesibilidad o las obras de reurbanización en Marqués de Paradas donde se han instalado nuevos pavimentos con el diseño del NO&DO.

El presupuesto de licitación de este proyecto de recuperación integral de la Iglesia de San Laureano para uso dotacional asciende a 2.689.352 euros, cantidad que el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que "obtendrá de ingresos recaudados por la venta de inmuebles del Patrimonio Municipal de Suelo, tal y como se recoge en el Plan de inversiones por enajenaciones de suelos patrimoniales".

En paralelo, el Ayuntamiento anunció en 2024 que el solar situado frente a San Laureano -junto a la capilla de los Humeros- se iba a convertir en una plaza pública para el uso de los vecinos.

Hasta marzo de 2025, el Consistorio no adquirió el terreno a la sociedad propietaria, incluyendo de esta forma el suelo al parque municipal.

El proyecto a realizar en esta plaza contempla la plantación de 25 nuevos árboles que se añadirán a las especies ya existentes, también contará con zona de juegos infantiles sobre pavimento de césped artificial con base amortiguadora y se dotará la misma con bancos para el descanso.

En cuanto al pavimento, la actuación incluye adoquín de Gerena además de adoquín de piedra de piornal en la calle Liñán. Además, se usará material cerámico en distintos formatos y aparejos en la zona de plaza, donde habrá un monolito central para conmemorar la presencia de Hernando Colón.

