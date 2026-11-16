El Ayuntamiento de Sevilla licita la transformación integral del Parque del Turuñuelo de Triana por 880.000 euros

Imagen del Parque del Turruñuelo de Triana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla licitará en los próximos días las obras de reurbanización y mejora integral del parque del Turruñuelo Marifé de Triana, en el distrito de Triana, con un presupuesto de 879.479 euros y un plazo de ejecución previsto de nueve meses.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta actuación permitirá recuperar y transformar este espacio de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, situado entre la Ronda de Triana, la calle Coruña y la calle San Vicente de Paúl.

Sobre estos trabajos, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que Triana tendrá un parque del Turruñuelo "totalmente renovado, con instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todos".

"Queremos que los vecinos puedan disfrutar de sus zonas verdes, que los niños tengan espacios donde jugar, que haya espacios para la práctica deportiva y que los vecinos cuenten con nuevos lugares de convivencia. En definitiva, queremos devolver este parque al barrio y ponerlo a la altura de lo que merece Triana y los trianeros", ha añadido.

De esta manera, el proyecto ha contemplado una transformación integral del parque para recuperar sus instalaciones, renovar los pavimentos y las infraestructuras, mejorar la accesibilidad, incorporar nuevos espacios de ocio y convivencia y reforzar sus zonas verdes y su arbolado.

"El objetivo es devolver este espacio a los vecinos en las mejores condiciones, convirtiéndolo en un lugar de encuentro y disfrute para familias, niños, jóvenes, mayores y usuarios con mascotas", ha indicado el edil.

UNA RENOVACIÓN INTEGRAL QUE TRANSFORMARÁ EL PARQUE DEL TURRUÑUELO

La intervención ha contemplado una nueva ordenación del parque, con diferentes espacios diferenciados en función de los usos y las necesidades de los vecinos, entre las que han destacado la creación de una zona de aproximadamente 750 metros cuadrados destinada a pista de patinaje, juegos libres y usos múltiples, situada junto al graderío.

De igual manera, contará con una nueva superficie de hormigón coloreado, una alineación de árboles para proporcionar sombra y bancos accesibles. Además, se reparará el muro de contención y se renovarán las gradas existentes.

El proyecto reservará una superficie de 600 metros cuadrados para una nueva área de juegos infantiles, que se desarrollará mediante un proyecto específico posterior para un espacio tematizado en torno a Triana, con elementos de juego de diferentes características y alturas, como estructuras para trepar, toboganes, columpios tipo cesta, trampolines, muelles adaptados y carruseles, que incluirán juegos inclusivos y criterios de accesibilidad universal, con capacidad para acoger hasta 50 usuarios.

Otra de las zonas previstas será un espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados destinado a los jóvenes para la práctica de ejercicio y calistenia, cuyo equipamiento se instalará igualmente mediante un proyecto específico. Se plantea incorporar elementos para realizar ejercicios de escalada, saltos, carrera y equilibrio.

Por otro lado, el parque mantendrá su área canina, con una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, que será completamente acondicionada, además de que contará con un nuevo acceso independiente desde la vía pública, una rampa accesible para facilitar la entrada, la transformación de los peldaños actuales en gradas para el descanso de los usuarios y una fuente de agua potable específica para las mascotas y en un futuro, elementos de ejercicio para perros mediante un proyecto de equipamiento específico.

La nueva ordenación incluirá una zona de reunión, juegos de mesa y picnic de unos 200 metros cuadrados, con caminos y plataformas de albero estabilizado, vegetación arbustiva y mobiliario compuesto por mesas y bancos. Un espacio pensado para el descanso, la convivencia y el encuentro entre vecinos.

Además, se reservará una superficie de más de 500 metros cuadrados para un futuro quiosco-bar, concebido como un equipamiento integrado en el entorno natural, con zona de sombra y mesas al aire libre que podrá incorporar servicios complementarios como aseos y préstamo de elementos para el disfrute del parque.

MÁS ZONAS VERDES, NUEVO ALUMBRADO LED Y MEJORAS DE ACCESIBILIDAD

La renovación del parque irá acompañada de una mejora paisajística y ambiental mediante la incorporación de nuevas plantaciones para reforzar las zonas de sombra y mejorar las condiciones ambientales del recinto, tales como almez y sófora, además de nuevas superficies ajardinadas con especies arbustivas y tapizantes, como el rosal sevillano, el eleagno y la dichondra y recuperarán las praderas naturales actualmente deterioradas.

La actuación permitirá renovar los recorridos interiores y los accesos al parque, sustituyendo las escaleras deterioradas, construyendo nuevas rampas y corrigiendo las pendientes existentes. Se incorporarán barandillas y pasamanos, itinerarios peatonales accesibles, pavimentos podotáctiles para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual y señalización identificativa del parque en Braille.

También se renovarán diferentes tramos del cerramiento perimetral, las puertas de acceso, los muros y los elementos de contención, además de actuar sobre los problemas de humedad existentes. En la calle Coruña y en la calle San Vicente de Paúl se mejorarán los acerados y los itinerarios peatonales para facilitar la conexión del parque con su entorno.

Por último, el proyecto ha contemplado la renovación de las principales infraestructuras interiores, con una nueva red de abastecimiento de agua, mejoras en la recogida y drenaje de aguas pluviales, una red de riego más eficiente y un nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED.