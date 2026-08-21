El Ayuntamiento de Sevilla lleva a cabo la primera renovación integral de la piscina cubierta del C.D Bellavista

Piscina del C.D Bellavista de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha iniciado la primera renovación integral de la piscina cubierta del Centro Deportivo Bellavista, desde su construcción en 2006.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la reforma, en curso, ha contemplado la reparación de las puertas y la sustitución de los focos por luminaria LED, como una alternativa "más eficiente" y con mayor ahorro energético.

Asimismo, el proyecto ha acometido el vinilado de las cristaleras, la reparación de la playa --zona perimetral que la rodea o un sector de poca profundidad dentro del agua-- y el puente móvil, así como una pintura general y una limpieza integral de toda la instalación, incluido el fondo del vaso.

Al hilo, la delegada de Deporte, María Tena, ha precisado que se ha aprovechado la baja afluencia de agosto para "dejar a punto" la piscina de cara al inicio de la próxima temporada.

En contexto, la actuación se ha sumado al plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales, en el que el Ayuntamiento ya ha invertido más de 21 millones de euros.