El Ayuntamiento de Sevilla lleva el Rock a Bellavista con un festival que reunirá a O'Funkillo y tres bandas emergentes

El Ayuntamiento de Sevilla lleva el Rock a Bellavista con un festival que reunirá a O'Funkillo y a tres bandas emergentes. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura y en colaboración con el Distrito Bellavista-La Palmera, celebrará el próximo 11 de septiembre la undécima edición del Festival y Concurso Rock Bellavista, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural de la ciudad que volverá a reunir a vecinos y aficionados a la música en torno al rock hecho en Sevilla.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, el festival tendrá lugar en el aparcamiento de la piscina de Bellavista, con apertura de puertas a las 19,00 horas y entrada libre hasta completar aforo. Contará como principal atractivo con la actuación de O'Funkillo, una de las bandas más reconocibles de la escena musical sevillana, que celebra este año sus 25 años de trayectoria.

En este sentido, el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y Distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Pimentel, ha destacado que "este festival demuestra que la cultura en Sevilla no entiende de barrios ni de fronteras y que desde el Ayuntamiento queremos que todos los sevillanos, vivan donde vivan, tengan acceso a una programación cultural de calidad".

Igualmente, Pimentel ha señalado que "Bellavista vuelve a ser protagonista de la agenda cultural de Sevilla con un festival que alcanza ya su undécima edición y que además apuesta por algo fundamental que es combinar artistas consolidados con nuevas bandas que necesitan espacios para darse a conocer".

Al hilo, el delegado ha destacado que "apoyar la cultura también significa dar oportunidades al talento que está empezando y acercar propuestas culturales de calidad a nuestros distritos". Asimismo, ha animado "a todos los vecinos de Bellavista y a todos los sevillanos a acercarse el próximo 11 de septiembre, disfrutar de la música y hacer suyo este festival gratuito", al tiempo que ha reivindicado que "Sevilla es una ciudad cultural en cada uno de sus barrios, y desde este Gobierno municipal vamos a seguir trabajando para que esa cultura esté presente en toda la ciudad".

En este contexto, la presencia de O'Funkillo permitirá al público disfrutar de una formación nacida en Sevilla que ha construido a lo largo de estos 25 años un lenguaje musical propio a partir de la fusión del funk, el rock y el metal, logrando "una notable proyección nacional y convirtiéndose en una referencia de la música alternativa española". La programación se completará con las actuaciones de AmyJo Doh&The Spangles, Mimetic Theory y The Surroyal, las tres formaciones finalistas del Concurso Rock Bellavista, que tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante el público sevillano.

De esta manera, el festival combina el reconocimiento a una banda con una trayectoria consolidada con el apoyo y la promoción de nuevos proyectos musicales y jóvenes talentos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sevilla "continúa reforzando su apuesta por una cultura accesible, descentralizada y presente" en los distintos barrios de la ciudad, ofreciendo actividades de calidad y de carácter gratuito que permitan a los sevillanos disfrutar de la programación cultural cerca de sus hogares.