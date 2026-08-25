El Ayuntamiento de Sevilla moderniza la pista deportiva de la Plaza Poeta Miguel Hernández en el Cerro-Amate

Pista deportiva del parque Estoril, en el Cerro del Águila - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Cerro-Amate, ha modernizado de forma integral la pista deportiva de la Plaza Poeta Miguel Hernández, en el parque Estoril de Cerro del Águila, una actuación que ha supuesto una inversión de 50.000 euros, ha contado con un plazo de ejecución de un mes y que culminará con la instalación del cerramiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han contemplado el fresado y acondicionamiento del pavimento, la reparación de socavones, el sellado de fisuras y grietas, la instalación de un nuevo pavimento deportivo antideslizante, el pintado y señalización reglamentaria de la pista, así como la colocación de nuevas porterías y redes de protección.

En este sentido, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Lugo, ha destacado que "no se trata únicamente de renovar una pista deportiva, sino de ofrecer a nuestros jóvenes un espacio seguro, moderno y de calidad donde practicar deporte, convivir y adquirir hábitos de vida saludables".

En contexto, esta actuación se ha sumado al conjunto de inversiones desarrolladas en la Plaza Poeta Miguel Hernández desde 2023, entre las que han destacado la creación del primer parque infantil inclusivo del entorno, la instalación de un vallado perimetral para reforzar la seguridad, la renovación del césped artificial de la zona infantil y la adaptación de las papeleras a la altura de los más pequeños a petición de los alumnos del CEIP Ruiz Elías entre otros.

Al hilo, el delegado ha indicado que el distrito "continúa apostando por la dinamización cultural y social" de este enclave con iniciativas como la próxima V edición del Festival de Música Popular Pepe Suero, que se celebrará el próximo mes de septiembre, y la programación de la tradicional Velá de Nuestra Señora de los Dolores, que volverá a incluir la Fiesta del Agua.