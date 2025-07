El Ayuntamiento de Sevilla multa con 12.000 euros a Yelmo Cines por prohibir comida y bebida externa

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la multa de 12.000 euros que impuso a Yelmo por impedir entrar con comida y bebida a sus salas de cine del centro comercial Lagoh, consecuencia de una denuncia de Facua Andalucía.

Según informa la organización en una nota de prensa, denunció en 2023 a éste y otros cuatro cines Yelmo ubicados en Andalucía (Algeciras, Jerez de la Frontera, Roquetas de Mar y Almería) ante los respectivos ayuntamientos por "incumplir la normativa andaluza de derecho de admisión al prohibir a los asistentes entrar a las salas con alimentos comprados fuera".

Ahora, el Servicio de Consumo del Ayuntamiento ha resuelto desestimar el recurso de reposición que interpuso la empresa contra la sanción por "negar el acceso a sus salas con alimentos comprados en el exterior". Yelmo recurrió la multa argumentando que "había solicitado al consistorio hispalense la autorización para llevar a cabo el derecho de admisión y la entendió aprobada al no recibir respuesta por silencio positivo".

Recurso que ha sido desestimado este junio, según apostilla Facua, por el Servicio de Consumo del Ayuntamiento en una resolución donde deja claro que el silencio positivo "no puede amparar condiciones expresamente prohibidas o no contempladas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 7 del RGAA (Reglamento General de Admisión de Personas en Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía), supuestos en los que, por tanto, no cabe estimación presunta".

En este sentido, el Consistorio ha señalado que la actividad que desarrolla Yelmo es la de "espectáculo cinematográfico" y su establecimiento viene definido como 'cine', por lo que "no cabe aplicar como condición de admisión que el usuario porte comida y bebida del exterior, ya que no se trata de un establecimiento de hostelería o de ocio y esparcimiento". Así, la Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento ha confirmado la multa de 12.000 euros a Yelmo que impuso el pasado mes de marzo.

En Almería, Yelmo ha sido sancionada recientemente con 25.000 euros por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por impedir en sus salas del municipio de Roquetas de Mar y el barrio almeriense de Torrecárdenas el acceso con alimentos y bebida adquiridos en el exterior. "La administración andaluza apunta en la misma dirección que el Ayuntamiento de Sevilla, al señalar que los cines no están comprendidos entre entre las empresas que pueden acogerse a los supuestos que recoge el artículo 7 del RGAA", ha advertido la federación.

Finalmente, Yelmo Cines también fue multada en Euskadi por "estas prácticas" en 2023. Tras la denuncia de Facua Euskadi, el Instituto de Consumo Vasco (Kontsumobide) sancionó a la empresa con 30.001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior.