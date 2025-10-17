El Ayuntamiento de Sevilla niega "colapso" del tranvibús y cifra en 5.000 los usuarios diarios del servicio

Imagen del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús, que realiza su recorrido desde Sevilla Este hasta Nervión. El delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, ha señalado que se han resuelto las "incidencias puntuales" de la primera semana y cifra en 5.000 los usuarios diarios del servicio.

Durante la Comisión de Control y Fiscalización al gobierno local celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla este viernes, García ha contestado las preguntas de los grupos municipales del PSOE y VOX acerca del BTR.

En su intervención, el delegado ha insistido en que todos los semáforos del recorrido cuentan con un sistema de sincronización y ha negado que otras líneas de Tussam o taxis puedan circular en el carril destinado al tranvibús. García ha especificado que el carril cuenta con un sistema GPS que permite dicha sincronización.

Por su parte, el concejal socialista Juan Tomás Aragón ha acusado al gobierno municipal de "mala gestión" y ha señalado "caos" en el tráfico del barrio de Sevilla Este. A esta cuestión, García ha reconocido "incidencias puntuales" durante la primera semana del BTR pero descarta que se produzcan nuevos atascos. "Los atascos no se dan, los que se dan son los de toda la vida", ha subrayado García.

Por otro lado, la portavoz del grupo municipal VOX, Cristina Peláez, ha reclamado el inicio de las obras de la línea 2 del metro, que pasa por el barrio de Sevilla Este. García ha remarcado en respuesta que el tranvibús es un "complemento a la futura línea 2" y ha destacado el papel de la Junta de Andalucía en el avance de las obras.