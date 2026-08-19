El Ayuntamiento de Sevilla niega impago en las actividades de 'Sevilla Concilia' y alude problema de facturación

Imagen de archivo de una actividad de 'Sevilla Concilia' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha negado que los trabajadores del programa de actividades infantiles 'Sevilla Concilia' hayan sufrido impagos y ha aludido el retraso en el cobro de una parte de la plantilla a un problema de facturación por parte de la empresa adjudicataria, por el que "ya han iniciado las medidas oportunas". Igualmente, fuentes municipales han indicado a Europa Press que una parte de la plantilla cobró en fecha y otra lo hará "en esta semana".

En un mensaje en la red social X publicado por el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, en respuesta a las críticas publicadas por el portavoz del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz, García ha defendido que el servicio se ha prestado con normalidad y ha afeado al PSOE por no haber solicitado "en ocho años de Gobierno" los fondos Concilia, así como la retirada de 700.000 euros por parte del Gobierno central "por ser Ayuntamiento del PP.

En este sentido, ha compartido imágenes de las cuatro salidas realizadas por los niños usuarios de este programa, que acudieron a la piscina los días 3,4,7 y 10 de agosto, así como la planificación de nuevas salidas en las próximas semanas los días 24,26,27 y 28 de este mismo mes. "Mentir y hacerlo utilizando a niños es cuanto menos lamentable", ha sostenido el delegado, que ha añadido las quince salidas que se hicieron en julio, además de otras salidas al cine y gymkhanas recreativas.

Estas actividades se han desarrollado en instalaciones municipales como la Piscina de Rochelambert, la de Alcosa o la del Tiro de Línea, así como los Centros Deportivos de Pino Montano, Rochelambert, Macarena, Tartessos, Ifni, y Alcosa, además del Cine Nervión y los Parques Miraflores, Amate, del Alamillo, Infanta Elena, del Tamarguillo, de los Príncipes, El Podenco (Los Bermejales) y la Plaza La Candelaria.

En ellas han participado jóvenes de los colegios Jacarandá, Isbiliya, Bandarán, Virgen Esperanza, Adriano, Entreparques, Jorge Juan, Juan XXIII, Ranilla, Sor Ángela, Arias Montano y Rico Cejudo.

En esta línea, García ha puesto en valor la apuesta económica del Gobierno municipal por la conciliación, con una inversión de "más de 4,1 millones de euros a fomentar la conciliación a través del programa Sevilla Concilia, que aúna los Espacios Concilia y el servicio de canguros a domicilio".

Los Espacios Concilia son centros educativos y de ocio donde se facilita la conciliación laboral y familiar de las familias más vulnerables, que en la ciudad cuenta con una docena de espacios en periodo estival y 8 en periodo invernal, con una cobertura de 64 profesionales en verano y 38 en invierno, que atienden a niños de 3 a 16 años.