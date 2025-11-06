El Ayuntamiento de Sevilla organiza una amplia agenda por la Semana de las Personas sin Hogar del 10 al 16 de noviembre

Presentación de la programación de la Semana de las Personas Sin Hogar de Sevilla 2025. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves la agenda de actividades de la Semana de las Personas Sin Hogar que se desarrolla del 10 al 16 de noviembre. Bajo el lema 'Sin hogar, también existo', la programación incluye jornadas de sensibilización, exposiciones, encuentros formativos, rutas solidarias, mesas de debate, talleres abiertos y proyecciones.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que el objetivo de la propuesta es "dar voz" a las personas sin hogar. "Nace para visibilizar, sensibilizar y dignificar; para recordar que no son una estadística ni deben ser objeto de estigma u olvido", ha subrayado.

La programación ha sido coordinada por el Ayuntamiento junto a la Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar y las entidades sociales e incluye varias exposiciones como 'Sinhogarismo, tiempo para actuar' en el Hogar Virgen de los Reyes y 'Visibilicemos el sinhogarismo'. También recoge una marcha solidaria por el parque del Alamillo, acciones en espacios públicos y testimonios en primera persona que recorrerán distintos barrios de Sevilla.

En esta línea, García ha destacado que la ciudad cuenta con "un tejido solidario ejemplar" y ha hecho un llamamiento para reforzar los recursos para que "nadie llegue a atravesar por esta situación de sinhogarismo".