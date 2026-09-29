El Ayuntamiento de Sevilla organiza una jornada sobre Salud Mental para jóvenes este viernes en calle Asunción

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebrará el próximo 2 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema "El valor de pedir ayuda" con una jornada que se desarrollará en la calle Asunción, de 9,00 a 15,30 horas, y que este año estará especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes de la ciudad con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental, favorecer la identificación temprana de situaciones de malestar emocional y trasladar que "pedir ayuda cuando se necesita" es una decisión "valiente, saludable y que debemos normalizar".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta jornada ha sido organizada en colaboración con los Colegios Profesionales de Medicina, Farmacia, Enfermería y Psicología, profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria del distrito sanitario Sevilla, Asaenes, Faisem, la Facultad de Psicología, Sandoz y el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler.

En este sentido, la delegada de Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ha destacado que "hablar de salud mental entre nuestros jóvenes es hablar de prevención, de bienestar y también de acompañamiento". "Queremos que ningún adolescente o joven sienta que tiene que afrontar solo un momento de dificultad y que sepan que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y de cuidado hacia uno mismo", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que buscan acercarse a los jóvenes "con un lenguaje cercano y con actividades que les permitan participar, preguntar y expresarse con libertad". "La salud mental forma parte de nuestra salud y debemos seguir trabajando para eliminar los estigmas que todavía existen alrededor de ella", ha afirmado.

Durante la jornada se instalarán alrededor de 15 carpas, en las que los profesionales de las distintas entidades participantes ofrecerán información y asesoramiento, distribuirán materiales divulgativos y desarrollarán diferentes actividades relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional, entre las que se incluirán juegos y dinámicas educativas, resolución de dudas y otras actuaciones de promoción de la salud.

Del mismo modo, se habilitará una carpa destinada a breves sesiones informativas y divulgativas, en las que se abordarán diferentes cuestiones de interés para adolescentes y jóvenes. Al finalizar cada sesión se abrirá un espacio de participación para que los asistentes puedan plantear preguntas, compartir experiencias y resolver dudas.

UN FLASHMOB PARA HABLAR DE SALUD MENTAL DESDE LA PARTICIPACIÓN

Una de las principales actividades de la jornada será la realización de un flashmob, concebido como una acción colectiva de sensibilización y visibilización de la salud mental y vinculada al lema "El valor de pedir ayuda".

A través de la música, el movimiento y la participación conjunta, esta iniciativa pretende transmitir de una forma "cercana, positiva y especialmente atractiva para la población joven" que expresar cómo nos sentimos, compartir nuestras dificultades y pedir ayuda cuando la necesitamos son comportamientos que debemos normalizar y valorar.

El flashmob se desarrollará entre las 12,00 y las 14,00 horas, en un espacio cuya ubicación está pendiente de confirmación. Para facilitar la participación de los centros educativos interesados, se pondrá a su disposición un profesional de la danza para la enseñanza de la coreografía a los grupos participantes. Cada centro podrá contar con un máximo de dos sesiones formativas previas a la actividad.